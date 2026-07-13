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AI新戰場在太空 台灣學者加拿大創業布局衛星通訊

中央社／ 溫哥華12日專電
清華大學畢業的黃敏祐曾獲頒有「小諾貝爾獎」之譽的馬可尼青年學者獎，他於2023年在加拿大創立Emtar，布局下一代衛星通訊市場，今年5月並榮獲加拿大半導體協會頒發「年度創業公司獎」。中央社
清華大學畢業的黃敏祐曾獲頒有「小諾貝爾獎」之譽的馬可尼青年學者獎，他於2023年在加拿大創立Emtar，布局下一代衛星通訊市場，今年5月並榮獲加拿大半導體協會頒發「年度創業公司獎」。中央社

全球科技競爭逐漸從人工智慧（AI）模型延伸至衛星通訊設施，從地面網路走向太空網路，來自台灣的學者黃敏祐在加拿大成立的晶片設計公司Emtar Technologies成為業界新星，在全球半導體與太空產業打出知名度。

黃敏祐接受中央社專訪時表示：「全世界有超過70%的地方沒有通訊網路，超過90%的地方沒有光纖。未來AI要繼續發展，『太空AI數據中心』就是下一個絕對的趨勢。」

黃敏祐畢業於清華大學、美國喬治亞理工學院博士，曾榮獲有「小諾貝爾獎」之譽的馬可尼青年學者獎（Paul Baran Young Scholar Award）。他放棄了頂尖科技巨頭與一流學術機構的延攬，於2023年在加拿大創立Emtar，今年5月榮獲加拿大半導體協會頒發「年度創業公司獎」（Startup of the Year），一舉驚豔北美科技圈。

衛星通訊的應用正從電信擴展到雲端、無人機、汽車等萬物互聯，市場潛力驚人。然而，要讓所有設備在動態的太空環境下始終連線、隨處可達，傳統的半導體晶片已面臨極限。

黃敏祐說：「Emtar鎖定的正是下一代無線系統和邊緣運算的交匯點，專精於6G非地面網路（NTN）的智慧無線運算解決方案。衛星接收系統中，Emtar的射頻前端IC與智慧波束成形晶片，就如同人的超強感官與大腦。」

他比喻，傳統晶片的運作模式如同圖書館，收發器需要排隊借書；而Emtar採用全內嵌式記憶體與獨創演算法，讓每個收發器擁有專屬圖書館並能即時調度資訊。

這項創新能讓其追蹤與位置預判速度比競爭對手快10倍，接收靈敏度提升2倍，同時能降低30%到40%的功耗，解決了衛星營運商最頭痛的散熱與能耗瓶頸，讓用戶終端在衛星過軌道時，無需機械移動或連結中斷，就能保持連續、高傳輸量的連接。

目前Emtar的產品終端客戶涵蓋SpaceX、OneWeb以及加拿大的Telesat等全球頂尖低軌衛星營運商，並與歐洲太空總署也有緊密聯繫。

Emtar展現的技術實力，讓台積電視為重要的合作夥伴。

黃敏祐說：「我們是台積電的直接帳戶（DirectAccount），在台積電的地位和輝達、超微都是一樣的。我們做設計，台積電做生產。」今年4月，他受邀在台積電年度盛事「北美技術大會」上現場簡報，這對於一家新創公司而言是極其罕見的最高規格禮遇。

這個強強合作有重要的戰略互補意義，黃敏祐說：「目前台積電在太空技術的晶片領域佔有率很小，格羅方德（GlobalFoundries）吃下了將近90%的市場。但台積電非常清楚，太空和衛星科技是未來的關鍵，因此他們急切想要在太空晶片領域找到實力強大的夥伴，Emtar就是好選擇。」

黃敏祐表示，全球地緣政治動盪下，太空衛星通訊更具戰略價值。「如果我是亞馬遜，在某個國家設立實體AI數據中心，總會遇到不可控的政治因素，但如果是太空AI數據中心，就更能確保安全韌性。」

他說，加拿大在國際政治的中立形象，成為Emtar走向世界的一大資產。Emtar也被加拿大政府視為珍寶，渥太華數次出訪海外的代表團中，黃敏祐都是不可或缺的核心成員，代表加拿大半導體產業的新星。

受台灣土地滋養茁壯的黃敏祐也期盼成為加台半導體產業雙贏的橋梁之一。

他說，Emtar正與台灣多家原廠委託設計製造、網通和封裝及太空相關單位接觸，希望結合加拿大的系統創新能力與台灣完整的半導體製造供應鏈，共同布局下一代衛星通訊市場。

太空 加拿大 諾貝爾獎 清華大學

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