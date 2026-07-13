光聚晶電攜手中華職棒 推出聯名限定周邊大富翁磁吸燈箱

國民級遊戲IP《大富翁》首度攜手2026中華職棒明星對抗賽！由光聚晶電（6111）與大宇資訊共同操刀，讓陪伴無數玩家成長的「孫小美、阿土伯、沙隆巴斯」等經典角色換上專屬球衣、化身熱血棒球明星，並強勢推出首波聯名限定周邊—「中職明星賽大富翁限量款磁吸燈箱」，全面打破娛樂與運動界線，引爆今夏球迷與玩家的收藏話題。

《大富翁》自推出以來魅力歷久彌新，在華人娛樂市場始終占有指標性地位。這次與台灣年度棒球盛事的深度聯名，不僅是成功的IP跨界示範，更展現了經典品牌持續創新的生命力。《大富翁》這次不只帶來角色形象，更將把經典的「擲骰子、占地盤、機會命運隨機事件」遊戲機制實體化，將球場變成大富翁地圖，享受沉浸式同樂現場。

經典角色化身球星 8款盲盒限量開賣

此次推出的「中職明星賽大富翁限量款磁吸燈箱」，全系列共 8 款，每款皆以《大富翁》經典角色結合中職明星賽元素精心設計，不僅保留角色鮮明特色，更融入球場氛圍與運動精神，兼具展示性、收藏性與紀念意義。

本次聯名商品將於7月18日中華職棒明星對抗賽活動現場（大巨蛋 1F 戶外 9 號攤位）正式開賣，採盲盒形式限量販售，讓球迷與收藏玩家享受開盒驚喜；商品數量有限，售完為止。

獨家接球小遊戲登場、超萌打卡點引爆大巨蛋

除了精美周邊，現場更祭出豐富的互動體驗！大宇資訊特別為了本次中職明星對抗賽，獨家打造了《大富翁》經典的「接球小遊戲」體驗區，攤位將設於大巨蛋 B2 舞台區，邀請球迷朋友現場重溫經典遊戲的樂趣與刺激感。