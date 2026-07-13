電動車產業人才培育基地 雲科大揭牌

教育部為培育台灣智慧電動車及智慧移動產業人才，於國立雲林科技大學13日舉辦「智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地」啟用典禮，並由技職司長楊玉惠及產官學代表共同出席，見證雲科大在智慧電動車電控系統與跨領域人才培育上成果。

在全球車輛電動化與智慧化浪潮下，電動車產業已成為帶動國家產業升級與能源轉型的重要引擎，教育部於2023年至2025年透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」補助雲科大新台幣1.2億元建置電動車電控系統人才培育基地。

透過場域建置、設備添購、跨校師資培訓及產學合作等推動任務，期望基地發展成具區域特色且與產業需求緊密連結的人才培育中心，提升台灣在智慧車輛及資通訊等關鍵領域的技術能量。

雲科大電動車基地奠基於台灣長年在半導體與資通訊領域的深厚基礎，發展智慧電動車電控系統、智慧座艙與自駕AI應用技術，並於校內產學研大樓建置「準產線化」的教學場域。

包含車用PCB與智慧座艙電控實驗室、AITPC基礎訓練教室、智慧電動車造型創新設計中心及智慧電動車系統整合實驗室，透過實作導向課程與專題實作，規劃「基礎學理」、「模組開發」到「整車實證」的完整訓練，提升學生智慧載具與系統整合的實務能力，目前已有超過400名學生修習課程。

因應產業發展與AI應用趨勢，教育部於2022年至2025年已補助大專校院建置20座國家重點產業人才培育基地，2025年起更以五大信賴產業人才培育為主軸，擴大協助學校深化產學合作，打造符合未來產業需求的人才培育環境，持續支撐國家永續發展與產業升級。