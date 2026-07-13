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智慧電動車電控系統人才培育基地 今在雲科大揭牌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林科技大學智慧電動車人才培育基地今天啟用，將結合產官學培育更多產業關鍵技術人才。記者蔡維斌／攝影
雲林科技大學智慧電動車人才培育基地今天啟用，將結合產官學培育更多產業關鍵技術人才。記者蔡維斌／攝影

教育部和雲林科技大學斥資1.4億元完成的「 智慧電動車電控系統人才培育基地 」今天揭牌，未來將與「台灣電動車產業聯盟（TEVIA）」合作，研發智慧座艙、車用電子、AI辨識、自駕感測等關鍵技術，為未來斗六電動車產業園區培育人才，打造雲林成為中台灣的智慧電動車產業聚落，展現智慧移動產業的新實力。

揭幕典禮由雲科大校長張傳育、教育部技職司長楊玉惠、雲林縣長張麗善、台灣電動車產業協會理事長蘇儀皓及立委劉建國、張嘉郡、許宇甄等多位國內外產官學界代表參與。

張傳育指出，基地建置以4大智慧車系實作場域為架構，包含智慧電動車系統整合實驗室、車用 PCB 與智慧座艙電控實驗室、AITPC 基礎訓練教室、智慧電動車造型創新設計中心等場域，學生可在同一人才培育基地中完成從概念設計、模組開發到系統整合測試的實務訓練，為台灣培養更多的智慧電動車的人才。

楊玉惠表示，教育部2022年起投入24億元成立20座技術人才培育基地，其中電動車領域共有4座，完整串聯台灣南北的學術資源，台北台科大負責動力、明志科大負責電池、崑山科大負責充電樁，而雲科大則負責電控，形成一條龍的跨領域人才培育體系。

張麗善則說，因應AI與電動車產業發展趨勢。雲科大憑藉成熟的e-Team聯盟及技術研發能量，與台灣電動車產業聯盟建立交流平台，成為培育產業人才的重要據點，縣府2022年也在雲科大周邊及斗六南側約241公頃土地，規畫智慧電動車產業園區，目前正由內政部都委會審查階段，將來可與雲科大人才基地連結，發展電動車聚落。

張嘉郡、許宇甄說，雲科大人才基地不只是培育人才，將連接產業、接軌國際，是台灣智慧電動車重要里程碑，雲林未來將可成為電動車產業重鎮。劉建國則認為有了人才基地透過產官學研合作，對將來發展台灣智慧科技、綠能產業充滿信心。

雲林科技大學智慧電動車人才培育基地今天啟用，將結合產官學培育更多產業關鍵技術人才。記者蔡維斌／攝影
雲林科技大學智慧電動車人才培育基地今天啟用，將結合產官學培育更多產業關鍵技術人才。記者蔡維斌／攝影

雲林科技大學智慧電動車人才培育基地今天啟用，將結合產官學培育更多產業關鍵技術人才。記者蔡維斌／攝影
雲林科技大學智慧電動車人才培育基地今天啟用，將結合產官學培育更多產業關鍵技術人才。記者蔡維斌／攝影

雲林科技大學智慧電動車人才培育基地今天啟用，將結合產官學培育更多電動車相關產業關鍵技術人才。記者蔡維斌／攝影
雲林科技大學智慧電動車人才培育基地今天啟用，將結合產官學培育更多電動車相關產業關鍵技術人才。記者蔡維斌／攝影

雲林科技大學智慧電動車人才培育基地今天啟用，將結合產官學培育更多產業關鍵技術人才。記者蔡維斌／攝影
雲林科技大學智慧電動車人才培育基地今天啟用，將結合產官學培育更多產業關鍵技術人才。記者蔡維斌／攝影

雲科大 電動車 雲林

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