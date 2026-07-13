樺漢目標5年躍居世界最大工業電腦廠 逐年收購Kontron成關鍵一局

樺漢科技（6414）董事會通過以每股23.5歐元價格公開收購Kontron，進行全球業務整合，目標8月底前完成，但Kontron董事會對收購價看法分歧，建議因價格偏低，股東不要參與收購，由於樺漢已經持股超過31%，據傳未來每年都有持續收購決心，是樺漢未來5年朝全球最大工業電腦廠目標邁進重要一步棋。

樺漢今年以「One Company, One Brand」策略，決定持續提高對Kontron持股，由於5月底持有股數已經超過3成，觸發德國強制公開收購門檻，因此樺漢也宣布以23.5歐元展開收購，據了解，根據法規每年對公開收購額度仍有規範，故樺漢有機會每年都發動公開收購，藉此逐步提高對Kontron持股。

不過，樺漢的第一次收購行動出現插曲：Kontron 董事會10日公告建議股東：除非有個人特殊情況，否則不要接受 Ennoconn 的公開收購，引發外界關注，樺漢也緊急發布相關說明，董事長朱復銓強調收購邀約會持續進行，但實際情況將取決Kontron股價，根據外電顯示Kontron目前價格23.1歐元，仍低於樺漢收購價23.5歐元，故雖Kontron認為低估，但一般投資人若認為有價差仍可能出售。

樺漢將持續幾年展開收購提高持股原因，在於雙方將深度整合，並在歐美亞市場深度合作，故若樺漢傾注資源，持有Kontron股權超過40%，將使雙方資源整合更有意義，未來雙方在客戶跟研發上將相互合作，Kontron在歐洲位居DMS業務第二大品牌，而樺漢將專注美國跟亞太發展，最終新樺漢目標是成為全球最大工業及商用電腦公司。

Kontron此次的公開呼籲主要是訴求收購價過低，強調樺漢是根據德國法規要求的最低法定價格，沒有任何收購溢價，甚至比過去 12 個月平均股價還低 0.26 歐元，甚至於低於分析師平均目標價30.29 歐元，董事會也引用安永出具獨立財務公平意見書，認為樺漢的出價不是合理價格，不過，Kontron市價仍是收購成敗關鍵因素，而樺漢過去收購價格一向走實惠路線，不會大幅溢價收購。

Kontron董事會同時列出樺漢收購客觀3優點，包括使Kontron流通股下降，有助於籌碼集中，同時樺漢在股東會表決權提高，決策效率可能更高，以及某些股東可能因個人資金需求或稅務考量而願意出售，不過，股東出售後也需要經過德國及相關國家反壟斷審查。

有趣的是，Kontron對雙方合作仍高度肯定，其執行長Hannes Niederhauser不只是6月來台參與AIOT論壇，7月起擔任樺漢集團技術長，也強調會在技術、產品、市場三方面聚焦合作。業者分析，台德文化非常不同，雙方雖在收購價格上有歧見，但在技術市場推動上有共識，未來樺漢跨國提高Kontron股權能否成功也是台廠國際併購可參考重要案例。