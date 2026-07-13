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因應 AI 強勁需求 記憶體三雄大投資拚擴產

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
全球三大記憶體晶片製造商正爭相擴張產能，以填補AI熱潮的供應缺口。圖為三星電子晶片工廠。 （路透）
全球三大記憶體晶片製造商正爭相擴張產能，以填補AI熱潮的供應缺口。圖為三星電子晶片工廠。 （路透）

三星電子、SK海力士、美光科技（Micron）等全球三大記憶體晶片製造商正爭相擴張產能，以填補人工智慧（AI）熱潮的供應缺口。

AI業者主管已表示，企業的AI需求依然強勁，只是更重視成本效益，轉向「價值最大化」。

世界半導體貿易統計組織（WSTS） 估算，全球半導體市場規模今年料將激增90%至1.51兆美元，其中，光是記憶體晶片的市場規模，預料將暴增250%至8,039億美元。

三星、SK海力士及美光都正加速投資新的晶圓廠、先進封裝、及晶片製造設備，以在新的需求浮現前，確保產能供應。產業主管與分析師預期，高頻寬記憶體（HBM）晶片與傳統DRAM，未來幾年供應仍將保持緊俏。

三星正透過京畿道平澤與龍仁、以及西南部規劃中的「全南光州統合特別市」相關計畫，擴大記憶體生產版圖。同時也在興建平澤P5廠區，並力求把龍仁首座晶圓廠的投產日期提前至2029年下半年，較原定提早一至兩年。

SK海力士計劃利用在那斯達克掛牌籌得的265億美元，興建龍仁半導體聚落的首座晶圓廠、清州P&T7先進封裝廠，以及添購更多極紫外光（EUV）微影設備。

美光也規劃2035年前於美國投資逾2,500億美元，目標是將在美國生產的DRAM占比，由目前的個位數百分比提高至40%。

儘管市場憂心企業的AI需求減弱，但上周接受CNBC訪問的AI企業主管都否認。曾任英特爾執行長的Playgound合夥公司一般合夥人基辛格指出，「我有點認為AI需求近乎無限」，Nebius、Rebellions、Cerebras、Lumentum等業者都表示需求大到無法滿足，只是企業會「分配」支出，從「詞元最大化」轉向「價值最大化」。

SK海力士 晶圓 三星

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