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AI 手機再進化 刺激買氣

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

隨著Google蘋果三星等科技巨擘新款旗艦機陸續導入2奈米製程主晶片，宣告今年下半年智慧手機已正式邁入2奈米時代，引領AI手機再進化，期望進一步刺激市場買氣提升，突破科技通膨困境。

業界人士指出，目前市面上第一支2奈米智慧手機是三星推出的Galaxy S 26系列，但該手機的主晶片是三星自家生產的Exynos 2600，而台積電（2330）所生產的首款2奈米晶片則是在Google的Pixel 11系列，兩者雖然都是2奈米晶片，但效能存在一定的差距。對品牌手機廠而言，2奈米製程可提供更高的電晶體密度，能讓手機運行更複雜的生成式AI模型，例如即時影片生成或更強大的語音助理，並且不會導致手機過熱，成為2026年旗艦機種的處理器主流規格。

此外，5G、6G帶來飛快的無線連網速度，如何維持智慧手機「一天一充」的需求，已成為各大手機品牌廠相當重視的課題，而2奈米處理器因功耗較前代製程降低三成以上，對智慧手機續航力展現關鍵作用。

從品牌廠角度而言，2奈米晶片有助於AI功能更豐富，且執行更順暢，有助於用戶體驗提升，有利刺激買氣；若從晶片商角度來看，AI功能與折疊機將同步推升今年2奈米處理器需求。

三星 Google 蘋果

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