機器人關鍵零組件 台廠扮要角

時至今日，幾乎全世界的工廠都有中國大陸機器人在工作，其中宇樹穩坐市場龍頭，美國則是由巨頭特斯拉及諸多新創在競爭賽道上。台灣則在其中扮演關鍵零組件的重要角色，同時透過政、產、學合作，從實用的四足型機器人出發，開發出屬於台灣自己的機器人。

經濟部產業技術司近日發表「四足機器人」國產研發平台，串聯指標台廠建構自主非紅供應鏈，所羅門（2359）董事長陳政隆表示，目前機器狗產品大致可分為中國大陸及歐美兩大陣營，大陸產品受制於政治因素，排擠效應明顯，而歐美產品則因為生產成本高，導致價格昂貴，加上全球資金多投入人形機器人，投入機器狗的廠商僅約20家，資源相對稀缺，有望成為台廠突破缺口。

為了快速打開局面，台廠選擇打團體戰，由工研院主導，串聯仁寶（2324）、英業達（2356）、所羅門、東元（1504）等多家上市櫃公司，集眾人之力攻向全球機器狗市場。

此外，台廠也在人形機器人供應鏈中扮演重要角色，法人指出，台廠在關節模組、AI辨識軟體及視覺軟體以及行星減速機等多項產品上具有一定競爭力，如盟立（2464）已推出七款人形機器人關節模組，中、美兩地皆有潛在客戶。

上銀（2049）則推出單支關節模組荷重10公斤諧波減速機模組。宇隆（2233）則發布多款行星減速機關節模組，並聚焦歐美市場。

法人看好，在非紅供應鏈推動及產地分散下，台廠潛在市場大。