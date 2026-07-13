台積調高報價效應 成熟製程廠漲價再衝一波 聯電、力積電、世界等吞定心丸

台積電（2330）漲價潮從先進製程蔓延至成熟製程，隨著晶圓代工龍頭登高一呼要漲成熟製程價格，為專攻成熟製程的聯電（2303）、力積電（6770）、世界先進（5347）等晶圓代工廠後市吞下定心丸，新一波漲勢蓄勢待發。一般預料，聯電等廠商漲價幅度會比台積電更大。

IC設計業者透露，早在台積電之前，聯電、力積電、世界等業者都已陸續調漲過幾次成熟製程價格，隨著台積電加入成熟製程漲價行列，未來聯電等成熟製程廠商漲價將更有底氣。

據悉，聯電本月初再次向客戶發布漲價通知，考量原物料、新加坡廠擴產等成本上揚，針對新製程、新訂單等選擇性漲價，明年並將全面與客戶就價格調整進行商議。

業界看好，由於功率半導體對成熟製程需求回溫，加上主要晶圓代工廠下半年也都反映訂單需求強勁，調漲晶圓代工價格，預料聯電下半年營運將優於上半年。

力積電方面，總經理朱憲國表示，先前的漲價效益已經從6月起反映，並帶動下半年營收大幅成長。他認為，記憶體新增產能緩慢，這波記憶體漲價速度比疫情期間更猛烈，市況可望持續看好到明年。

世界方面，董事長方略日前受訪證實，和客戶一起面對產業需求競爭，前陣子公司已宣布漲價措施，並獲得客戶大部分接受與了解，後續看情況和客戶一起面對人工、材料與持續投資等成本大幅上升帶來的產業鏈需求情況，會和客戶一起面對挑戰，並預期下半年價格仍有支撐。

世界目前產能滿載，供不應求，客戶為了確保產能，仍持續積極下單。因應成本增加與投資需求，方略透露，會持續和客戶重新檢視價格策略，看還有多少調整空間。

世界認為，AI應用與投資動能明確，商用、工業與車用半導體庫存修正趨於健康，整體需求回溫，同時，先進製程持續排擠成熟製程資源，使供給端呈現結構性收斂。

世界強調，價格策略將在與客戶長期合作架構下審慎推進，透過協商逐步反映投資與產能擴充成本，建立互惠關係。