美中機器人爭霸 新一波拉貨潮 帶旺盟立、亞光、所羅門等夥伴

美、中機器人巨頭大車拚，台鏈得利。美國以特斯拉為代表，執行長馬斯克宣示全力衝刺第三代Optimus人形機器人量產，帶旺盟立（2464）、亞光（3019）等協力廠；大陸由宇樹領銜衝鋒，啟動首次公開發行股票（IPO），後續銀彈上膛，將開發更多新品，助益所羅門、上銀（2049）等夥伴。

法人指出，進入實體AI（Physical AI）世代，機器人被視為是最快實現的實體AI應用，美、中機器人巨頭狂秀肌肉搶第一，有望引爆鏡頭、關節等機器人關鍵零組件新一波拉貨潮，台灣相關供應鏈跟著有糖吃。

美國方面，特斯拉傳出正加速第三代Optimus人形機器人量產。綜合外媒報導，多位供應鏈人士透露，特斯拉近期發布具體的Optimus零件採購指引，要求供應商在今年9月將產能提到每周1,000台，並於年底翻倍、達每周2,000台甚至2,500台。

這意味9月到年底前，Optimus對供應鏈拉貨量將呈現倍數成長。

外媒並引述相關人士談話指出，已看到特斯拉下訂8月數百台的具體訂單，以採購指引估算，後續拉貨動能值得期待。

馬斯克已公開表態，今年下半年會是Optimus量產啟動的重要時刻，法人看好，盟立、亞光等特斯拉機器人供應鏈同步沾光。

其中，盟立已開始供貨第三代Optimus關鍵的諧波減速機與關節模組，並接獲特斯拉指示，要求建立非紅供應鏈產能，將在泰國成立新公司，擴大出貨。

亞光是特斯拉多年合作夥伴，正積極布局人形機器人視覺感測市場，生產高解析度、精度的鏡頭，將為Optimus打造其「靈魂之窗」。

大陸機器人指標廠宇樹也有動作，已通過IPO申請，將成為A股「人形機器人第一股」。

根據宇樹遞交的招股書內容，擬公開發行不低於4,044萬股，新股發行比率不低於10%，預計募資人民幣42億元（約新台幣193億元），對應發行估值約人民幣420億元。

宇樹規劃，本次IPO募資金額，將全數用於智能機器人模型研發、機器人本體研發，以及智能製造基地建設等核心項目，今年全年出貨量目標為2萬台。

業界看好，宇樹IPO後銀彈上膛，將有更多新機器人產品問世，擴大營運規模，並帶動出貨量續揚，台廠相關供應鏈同步吃補。

其中，所羅門是宇樹機器人AI視覺系統夥伴，讓宇樹機器人產品有了「眼睛」，能夠精準捕捉周遭環境，從遠距辨識到準確3D物件定位，再到自主行走，完整整合所有運作流程。此外，工具機大廠上銀具備完整機器人關鍵零組件產品線，也有機會沾上宇樹機器人商機。