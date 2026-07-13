AI 火熱需求蔓延至成熟製程 台積電掀新一波漲價潮

台積電（2330）先進製程接單爆滿，持續調高3奈米等先進製程報價之際，漲價潮蔓延至成熟製程。多家IC設計業者透露，陸續收到台積電通知，擬調高成熟製程價格，個別客戶漲幅不一，預計明年元月生效。

這是台積電在新冠疫情過後，三年多來首度調漲成熟製程報價，加計先前多項先進製程節點已調升價格，台積電擴大迎接漲價紅利，營運旺上加旺。

台積電將於周四（16日）召開法說會，目前處於緘默期，昨（12）日不評論成熟製程漲價傳聞。針對價格議題，台積電先前多次公開表示，定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客戶緊密合作，以提供價值。

今年初傳出台積電先進製程產能持續供不應求，出現連四年漲價的狀況，現在則蔓延到成熟製程。多家IC設計廠私下透露，年底前陸續要開始編列明年度預算，台積電近期開始與客戶們溝通，明年將調升成熟製程報價。至於調漲幅度，依各家廠商與各產品線不一，待第4季時敲定。目前推測漲幅約個位數百分比。

業界認為，即便台積電目前主力集中發展先進製程，但晶圓代工龍頭要漲成熟製程報價，透露此波AI熱潮對半導體需求從GPU、高速運算（HPC）等先進製程，一路延伸至周邊電源管理晶片（PMIC）、功率元件等成熟製程領域。

不具名的IC設計業者表示，今年上半年以來，台積電以外的晶圓代工廠陸續調升成熟製程價格，加上封測業者也紛紛調高報價，導致晶片生產成本一路墊高，不少IC設計廠為此調漲晶片價格。隨著台積電有意在明年調漲成熟製程報價，勢必讓IC設計業者再增加成本負擔，掀起新一波晶片漲價潮。

業者不諱言，晶圓代工、封測等成本節節上升，晶片售價「不漲不行」，客戶也會想辦法將增加的成本轉嫁給下游，「這是連鎖反應」，恐導致半導體通膨擴大。