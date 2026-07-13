AI人才溢價 企業改變用人邏輯

隨著蘋果、微軟、谷歌等科技巨擘加速將ＡＩ導入產品與企業應用，各大企業對「ＡＩ即戰力」的需求也快速升溫。市場開始重新評估人才價值，能夠運用ＡＩ提升效率、重新設計工作流程的人才，正逐漸形成薪資溢價。

輝達執行長黃仁勳曾說，ＡＩ時代到來後，每一項工作都將被重新塑造，「真正的風險不是你會被ＡＩ取代，而是你可能會被懂得使用ＡＩ、懂得使用機器的人取代」。上周他進一步透露，ＡＩ已完全改變軟體工程師的工作型態，輝達工程師現在更喜歡開發ＡＩ代理（AI Agent），而不是撰寫Python程式。

資誠聯合會計師事務所（PwC）日前發布「二○二六全球ＡＩ職缺動態調查報告」，分析全球六大洲超過十億個職缺後指出，二○一九年以來，需要特定ＡＩ技能的職缺增加百分之六十九，成長速度約為整體就業市場的八倍；具備ＡＩ技能人才的平均薪資溢價更升至百分之六十二，反映企業對ＡＩ能力的需求，已經可以轉化為實際薪酬差距。

ＡＩ人才溢價正在改變企業招聘邏輯。過去企業尋找人才時，往往以產業經驗、專業資格與年資作為主要條件；但ＡＩ普及後，企業更加重視員工是否具備使用ＡＩ工具、判讀ＡＩ結果，以及將ＡＩ導入業務流程的能力。PwC指出，ＡＩ技能人才平均薪資溢價已由去年的百分之五十七提升至百分之六十二，顯示企業對能夠立即投入ＡＩ應用的人才需求持續升高。

除了薪資差距擴大，ＡＩ相關職缺也快速增加。PwC報告指出，需要特定ＡＩ技能的工作機會持續攀升，去年ＡＩ相關職位數量幾乎是二○二四年的兩倍。隨著ＡＩ從科技產業逐步擴散至金融、製造、零售與專業服務等領域，企業尋找的人才也從少數技術專家，擴大至能將ＡＩ融入日常工作的跨領域人才。

而ＡＩ帶來的工作變化，也成為國內企業領袖關注焦點。鴻海董事長劉揚偉上周出席二○二六台灣創投暨私募投資年會時表示，過去工業革命以前，人類一周工作七天仍可能吃不飽，穿不暖，但ＡＩ的興起將讓未來人類一周不需要工作五天，「你可能做四天、甚至可能做三天就夠了，就可以把人類社會所需要的食衣住行育樂統統都做了」。他說，「大家就會想，那這樣我是不是失業了？另外四天沒事幹？錯了！另外那四天才可以讓你真正享受，作為一個人，應該可以享受到的生活。」