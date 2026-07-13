大南方新矽谷計畫奏效 半導體聚落版圖逐步南移

半導體是台灣經濟最大成長引擎，近年設廠版圖顯著南移。據經濟部統計，半導體產業在台南、高雄、屏東營運中工廠已有96家，占比突破二成，十年來增加6個百分點，半導體工廠聚落正往南部遷移，南高屏漸成半導體重鎮。

賴清德總統上任後，提出均衡台灣政策，行政院提出「六大區域產業及生活圈」，有別於過去資源集中北部，透過「大南方新矽谷」計畫，希望加快腳步追趕，逐漸與「桃竹苗大矽谷」相抗衡，成為下階段科技發展的雙引擎。

半導體產業移動與台積電（2330）將先進製程往南遷移，具有高度關聯，且仍是現在進行式。據經濟部掌握，台積電於全台興建及規畫共16個晶圓或先進封測廠，其中台南及高雄有六個廠，嘉義有四個廠；新竹有兩個廠，台中有四個廠。

隨著台積電在南科大舉擴充先進製程及先進封裝，嘉義、台南、高雄、屏東將成半導體S廊帶，南部半導體聚落迎頭趕上。

經濟部每年進行「工廠校正及營運調查」，2024年資訊電子產業（含電子零組件業及電腦電子產品及光學製品業）工廠有6,104家，其中有2,436家、39.9%位在北北基；2,116家、占34.7%位在桃竹苗，簡言之，約有七成五仍集中在北部地區。

不過若與2014年相較，北北基資訊電子業占比已下降2.5個百分點，取而代之的是南高屏，共有816家，占比13.4%，較十年前增加1.4個百分點。

半導體產業包括積體電路製造業、分離式元件製造業、及半導體封裝測試業。2024年半導體工廠計468家，主要以竹科為核心的桃竹苗地區為群聚地，有269家、占57.5%，較十年前減少3.5個百分點；北北基有62家，占13.2%，十年來減少4.6個百分點。近年來南高屏地區半導體聚落崛起，工廠達96家，占比突破二成，較十年前提高6個百分點。