AI 伺服器商機加速發酵 ODM 廠啟動全球大擴產

AI伺服器商機加速發酵，北美雲端服務大廠（CSP）資本支出創新高同時，台灣ODM廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等ODM大廠持續聚焦美國、台灣及東南亞等地投資新產能，加速滿足客戶需求。

CSP廠採購AI伺服器商機不斷，業界傳出，目前主要ODM廠的AI伺服器在2026年下半年及2027年的新產能幾乎都被預訂完畢，使鴻海、廣達、緯創等代工大廠持續加緊腳步，在全球建置AI伺服器新產能。

其中，鴻海在美國、墨西哥及台灣等地打造AI伺服器新產能，打造L6至L10／L11等AI伺服器產能建置。廣達則持續在美國加州、田納西州等地興建新廠，預計今年底前可望有三座新廠投入營運，使廣達今年AI伺服器產能可望較去年翻倍成長。

至於緯創聯手緯穎（6669）持續在北美、台灣等全球各地建置新產能，緯創集團目前主要規劃在台灣竹北、高雄等地打造研發及測試AI伺服器中心，並在東南亞及北美等建置L10／L11產能，主打在地交貨模式，目前已經拿下多家CSP廠的新AI伺服器開發專案，成為緯創集團後續營運動能持續創高的主要關鍵。

事實上，微軟、Google、Meta、亞馬遜及甲骨文等北美五大CSP廠今年資本支出已突破7,000億美元關卡，其中至少三分之二將投入AI基礎設施建置，更有研調機構預期，2027年北美五大CSP廠資本支出將突破1兆美元大關，顯示這波AI伺服器採購熱潮持續延燒。

研調機構集邦科技預估， 2026年全球AI伺服器出貨量年增逾28％，同時將通用型server帶入替換與擴張週期，預期2026年全球伺服器出貨量也將年增12.8％，成長幅度較2025年擴大。