AI 模型升級秀加速算力需求 鴻海、廣達、緯創接單動能強勁

OpenAI、Google、SpaceX相繼在7月端出全新AI模型，鎖定企業、消費性等市場，隨著AI模型新版本不斷加速端出，後續將加速AI算力需求增強，法人看好，有望推動鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）等大廠的AI伺服器接單動能一路旺到2028年。

AI模型市場進入7月後開始出現三大廠競推新產品熱況，打頭陣的OpenAI推出GPT 5.6 Sol旗艦版，OpenAI指出，GPT‑5.6 Sol在寫程式、知識工作、資安和科學等領域達到最先進水準，以更少的 Token 和更低的預估成本，超越先前的前沿模型和其他競爭模型。

OpenAI以競爭對手Anthropic的神話級產品Claude Fable 5相比，Agents’ Last Exam涵蓋55個領域、評估長時程專業工作流程的測試中，OpenAI表示，GPT‑5.6 Sol 創下53.6分新高，比採用自適應推理的 Claude Fable 5 高出13.1分，代表OpenAI持續宣誓自家AI模型仍占據市場寶座。

Google則傳出預計本月中推出最新AI模型Gemini 3.5 Pro，目標同樣是旗艦級市場，且同樣與Anthropic相比，多項模型測試數據優於Claude Fable 5，並將會強化視覺代碼生成，同時Google未來也可望針對圖像生成AI模型推出新產品，持續在AI模型市場穩坐全球第一梯隊。

至於SpaceXAI上周已經正式對外端出最新AI模型Grok 4.5，並以具備1.5兆參數的v9模型打造，預計在今年8月端出2兆參數的Grok模型，由於參數使用量愈多，代表AI模型效能將更強大，在AI模型運算上可望持續更複雜任務。

隨著AI模型大廠持續端出全新模型，吸引使用者付費訂閱的同時，將衍生更龐大的AI算力需求，後續AI伺服器大廠接單動能將更強勁，除了已搶占全球主要AI伺服器設計代工的鴻海、廣達、緯創等三大ODM廠持續受惠，訂單量將有機會延伸到英業達、仁寶等其他ODM廠。

儘管AI泡沫化雜音不斷，但緯創董事長林憲銘近日表示，目前沒有看到AI伺服器市場出現任何改變，與先前預估的出貨表現維持不變。ODM大廠高層指出，目前雲端服務大廠（CSP）對AI伺服器產能規劃已放眼至2028年，代表今年下半年及明年產能都被預訂一空，持續看好後續AI伺服器市場展望。