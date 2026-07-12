我半導體產業大遷移！逾2成工廠已落腳南高屏 大南方將與桃竹苗相抗衡

半導體現為台灣經濟的最大成長引擎。我國半導體產業由原本是以桃竹苗地區起家，也是主要群聚地，經濟部統計指出，而今高雄、台南地區半導體工廠已有96家，占比突破2成，較10年前大幅增加6個百分點。半導體工廠聚落正在往南部遷移，南高屏地區成為半導體重鎮，並將與桃竹苗相抗衡。

我半導體產業移動與台積電將先進製程往南遷移有高度關聯，而且現在仍是進行式。根據經濟部掌握，目前台積電在全台興建及規畫共16個晶圓或先進封測廠，其中台南及高雄有6個廠，嘉義有4個廠；新竹有2個廠，台中有4個廠。隨著台積電在南科大舉擴充先進製程及先進封裝，嘉義、台南、高雄、屏東將成半導體S廊帶，南部半導體聚落迎頭趕上。

經濟部每年進行「工廠校正及營運調查」資料並統計，2024年我資訊電子產業（含「電子零組件業」及「電腦電子產品及光學製品業」）工廠有6,104家，其中有2,436家、39.9%位在北北基；2,116家、占34.7%位在桃竹苗，簡言之，約有七成五仍集中在北部地區，惟若和2014年相較，北北基資訊電子業占比已下降2.5個百分點，而取而代之南高屏現有816家，占比13.4%，和10年前相較增加1.4個百分點。

半導體產業包括積體電路製造業、分離式元件製造業、及半導體封裝測試業。若就我國最重要的半導體產業鏈觀察，經濟部指出，2024年我國半導體工廠計468家，主要以竹科為核心的桃竹苗地區為群聚地，有269家、占57.5%，較10年前減少3.5個百分點。北北基有62家半導體工廠，占比13.2%，也較10年減少4.6個百分點。

近年來南高屏地區半導體聚落逐漸崛起，工廠數達96家，占比突破二成，較10年前大幅提升6個百分點。其中，高雄市有65家，台南市有31家，較十年前各分別成長2.5及3.5個百分點。此外，雲林和嘉義現有3家半導體工廠，占比0.6%，也較10年前提升0.2個百分點。

另外，中彰投地區半導體工廠家數有33家，占比7.1%，亦較10年前提升2.2個百分點。

行政院強調「均衡台灣」，因此提出「六大區域產業及生活圈」，讓全民共享科技進步與經濟發展成果。行政院長卓榮泰多次強調，鑑於過去台灣建設資源較集中於北部，現在「大南方新矽谷」就要加快腳步追趕，隨著各項公共建設日益完善，未來「大南方新矽谷」將與「桃竹苗大矽谷」共同成為帶動台灣下一階段科技發展的雙引擎。南部半導體相關產業勢不可擋。