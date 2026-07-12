台積電持續加碼嘉義 嘉科二期動土拚AI產業鏈成形

嘉義科學園區二期今天上午舉行開工祈福動土典禮，規畫引進AI、異質封裝及量子科技等產業，預計2031年完工。國科會主委吳誠文表示，隨著半導體產業由台南、高雄延伸至嘉義，嘉義未來將成為全球最重要的先進半導體先進封裝基地，配合AI、無人機、機器人及太空產業布局，帶動南部科技產業升級。嘉科一期、二期整體完工後，預估可創造3132億元年營業額及9200個就業機會。

吳誠文表示，全球半導體發展正邁向先進封裝新時代，嘉義已成為產業布局的重要據點。他說，可以向大家保證，嘉義科學園區未來將是全世界最重要的先進半導體先進封裝基地，除目前推動二期建設外，未來還有第三、第四座廠及後續擴充發展空間。

吳誠文說，配合行政院推動的大南方新矽谷方案，嘉義除以半導體作為龍頭產業，也將同步發展AI驅動應用系統、無人機、機器人及太空產業，並結合AI技術帶動民生服務與傳統產業升級，從南部擴散至全台，進一步布局全球AI產業。

嘉義縣政府指出，嘉科二期開發面積89.58公頃，規畫引進AI、異質封裝及量子科技等新興產業，預計2031年完成開發。台積電位於嘉科二期的第三座先進封裝廠已於今年6月動工，未來將陸續擴建更多先進封裝廠；嘉科一期第一、二座先進封裝廠目前已進入裝機階段，預計2027年穩定量產。未來嘉科一期、二期整體可望創造3132億元年營業額及9200個就業機會。

縣長翁章梁表示，嘉義科學園區是嘉義縣由農業大縣邁向農工科技大縣最關鍵的一塊拼圖，也是嘉義「黃金10年」的重要起點。台積電持續加碼投資嘉義，不僅擴大地方產業能量，更有機會讓嘉義發展成全球最大的先進封裝產業聚落，也將帶動367公頃區段徵收、高鐵特區、Outlet及周邊商業發展，成為嘉義整體建設的重要槓桿。

翁章梁說，嘉義過去長期被定位為農業縣，希望未來不只是台灣糧倉，更能在高科技產業扮演重要角色。他認為，2025年至2035年是嘉義的黃金10年，隨著科學園區帶動產業聚落逐步成形，嘉義將被更多人看見，也讓地方充滿發展紅利，讓鄉親對家鄉更有自信。

縣府表示，近年同步推動大埔美、馬稠後產業園區，並與經濟部合作開發中埔公館、水上南靖產業園區，建立嘉義科學園區「半小時支援圈」，提供半導體設備、零組件及材料供應商所需生產腹地，持續完善先進封裝產業聚落，強化上下游供應鏈整合。

今天開工祈福動土典禮，包括國科會主委吳誠文、國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨、台積電副總經理莊子壽、縣長翁章梁及立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、地方民意代表、鄉鎮市長等人出席，祈祝工程順利，見證嘉義科技產業發展的重要里程碑。

今天開工祈福動土典禮，包括國科會主委吳誠文、台積電副總經理莊子壽、縣長翁章梁及立委、地方民代等出席，見證嘉義科技產業發展的重要里程碑。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義科學園區是嘉義縣由農業大縣邁向農工科技大縣最關鍵的一塊拼圖，也是嘉義「黃金10年」的重要起點。記者李宗祐／攝影

嘉科二期開工，國科會定調嘉義躍升全球封裝重鎮。記者李宗祐／攝影