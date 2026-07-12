通寶併購發威業績超前 邀台積電高管林俊吉任獨董

IC設計通寶科技6月併購新加坡SinChip團隊，當月為併購後首個合併營收月份，官方公布月營收1.32億元，創歷史新高，展現併購效益，通寶原預估專案挹注下有7成年營收成長目標，併購後年營收3億元團隊下，業績成長超標可期。

通寶為影像控制及運動控制IC設計公司，目前的主力產品六系列（QB6）已有約 30 個專案正在進行導入，估計至今年底累積出貨量可達1000萬顆的規模，由於專案業績加溫，今年公司預估本業營收將有70%成長，公司公布6月營收1.32億元，創歷史新高，年增率41.07%，上半年營收3.2億元，業績年增率91.72%，業績進度超前。

通寶6月完成收購新加坡SinChip團隊，擴大ASIC業務能量，據了解，SinChip年營收約3億多元，在ASIC業務上已有優質客戶群，並涵蓋HPC（高效能運算）與AI高階應用，成為通寶本業之外，業績新生力軍。

通寶預估2026年第4季度申請上市，公司召開臨時股東會，完成董監改選，董事包括沈軾榮、潘修玉、NEIL BRAD EPSTEIN、CHI-WEI DANNY HONG，另提高獨立董事席次至4席，分別是曾任台積電（2330）第一座12吋晶圓廠廠長，現為台灣電鏡儀器董事長林俊吉、謹碩會計師事務所執業會計師陳年、勤聯合會計師事務所執業會計師蔡欣能、Law Offices of Linn, Gordan and Young 主持律師林美君。