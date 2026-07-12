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立院擬修法鬆綁 星鏈有望登台

聯合報／ 記者王小萌／台北報導

立法院交通委員會周一將審查電信管理法，放寬外國低軌衛星公司在台灣落地的標準。交通委員會召委、國民黨立委黃健豪表示，台灣身處地緣政治核心與地震頻繁的帶狀區域，海底電纜隨時有被切斷或破壞的風險，此次修法為台灣的數位國防與災難備援「解套」，讓國際關鍵科技服務能合法合規落地台灣。

現行電信管理法第卅六條規定，公眾電信網路的外資限制，外國人直接持股總數不得超過百分之四十九，直接及間接持股總數不得超過百分之六十。外資持股比重成為全球低軌衛星龍頭SpaceX旗下星鏈在台灣落地的最大障礙，朝野立委於去年年底提案修法，放寬外資在台投資百分之四十九的上限規定，改為經主管機關核准得不受限制。

黃健豪指出，此次修法核心在於韌性與開放；參考日本作法增訂「專案許可條款」，只要經主管機關考量，該服務對台灣公眾電信網路安全、市場發展、公共利益及國家安全「無不利之影響」，經核准後就可豁免現有法規的限制。

談到修法後的影響，黃健豪表示，將建構不可中斷的國家通訊韌性。他舉例，烏俄戰爭讓世界看到，當海底電纜或地面基地台在戰爭、強震等天災中受損時，低軌衛星就是維持國家運作、軍事指揮與社會穩定的生命線；各種低軌衛星服務若能合法落地，等同為台灣多加了一道「打不爛、切不斷」的空中通訊防護網，讓台灣達到「只要看得到天空，就有訊號」的境界，補足國防與防災的通訊盲點。

此外，黃健豪提到，修法通過後，加速偏鄉與行動通訊的數位平權，低軌衛星服務落地，能徹底消除台灣的通訊死角，從深山、遠洋漁船到重大天災都能通訊順暢。

黃健豪 立法院 星鏈 電信業 外資

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