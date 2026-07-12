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AI裝置爭霸…蘋果、OpenAI 法律戰先開打

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
蘋果公司提起訴訟，指控ChatGPT的開發商OpenAI竊取蘋果的商業機密。圖為蘋果公司標誌、Open AI標誌和法槌的插圖。 路透
蘋果公司提起訴訟，指控ChatGPT的開發商OpenAI竊取蘋果的商業機密。圖為蘋果公司標誌、Open AI標誌和法槌的插圖。 路透

蘋果十日對OpenAI及兩名前員工提起訴訟，指控OpenAI與這兩人盜用蘋果商業機密，協助OpenAI進軍消費性硬體領域。路透十日報導，這起訴訟掀起未來人工智慧（ＡＩ）裝置主導權之爭。這類裝置可能不使用傳統應用程式或作業系統。

OpenAI基金會、OpenAI商業部門OpenAI Group PBC與被OpenAI收購的io Products，也一併被列為被告。

分析師認為，OpenAI正研發自有手機或其他裝置，若成功問世，可能使消費者的注意力從蘋果最暢銷的iPhone轉移。隨著ＡＩ產品研發競賽加劇人才與專有技術之爭，這兩家高科技公司的合作關係也日益緊繃。

PP Foresight分析師皮斯卡托說，蘋果認為OpenAI正從合作夥伴轉變為潛在競爭對手，而OpenAI則試圖降低對iPhone的依賴，並與消費者建立直接關係。即使蘋果的指控尚未獲法院「認證」，這起訴訟仍可能延誤OpenAI的硬體布局，並進一步削弱業已日益脆弱的合作關係。

根據訴狀，目前有四百多名蘋果前員工任職OpenAI，其中部分掌握蘋果的機密資訊並不令人意外，但OpenAI聘僱曾受託掌握蘋果商業機密的勞工，並不代表OpenAI有權運用這些資訊，加快其硬體業務的進度。

美國史丹佛大學教授藍姆利指出，本案可能成為一樁非常重大的案件；蘋果的部分指控，例如OpenAI聘僱數百名前蘋果員工，這在加州並不違法；但是若蘋果指控的前員工帶走機密文件而且OpenAI正運用這些文件的說法屬實，對OpenAI就是問題。

美國羅格斯大學法學院教授哈蒂說，過去多數涉及ＡＩ和商業機密的案件皆與軟體而非硬體有關，因此本案可能相當複雜。

Axios十日報導，蘋果現與OpenAI仍維持合作關係，將ChatGPT整合至蘋果產品。

OpenAI iPhone 蘋果 AI 人工智慧

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