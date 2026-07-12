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反目成仇…蘋果告OpenAI 竊商業機密

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普去年九月在白宮宴會廳為科技與商業領袖舉辦私人晚宴，OpenAI執行長奧特曼（左）與蘋果執行長庫克（右）均受邀出席。 路透
美國總統川普去年九月在白宮宴會廳為科技與商業領袖舉辦私人晚宴，OpenAI執行長奧特曼（左）與蘋果執行長庫克（右）均受邀出席。 路透

蘋果十日在加州北區聯邦地區法院控告OpenAI及其兩名員工，指控OpenAI在開發競爭性裝置過程期間，竊取商業機密，「提起訴訟，就是為了制止此類行為」。

蘋果指控OpenAI硬體主管譚唐（音譯）及電機工程師劉暢（音譯）透過各種方式取得蘋果機密資訊。譚唐正領導OpenAI開發自有裝置，此一關鍵戰略可讓OpenAI直接接觸消費者，不必再透過蘋果iPhone手機等其他公司的裝置。

開發自有裝置 挖角蘋果逾400人

譚唐與劉暢均曾經任職蘋果，之後轉投OpenAI。譚唐在蘋果任職廿四年，晉升產品設計團隊高階主管，曾參與iPhone、Apple Watch及iPod設計，並和蘋果的傳奇設計師艾夫密切合作。離開蘋果後，譚唐加入艾夫創辦的人工智慧（ＡＩ）裝置新創公司io Products；該公司隨後與OpenAI合併，但蘋果十日並未將艾夫列為被告。

根據訴狀，譚唐曾以電郵將蘋果供應商資訊寄給自己，並指示還在蘋果任職的OpenAI求職者，將蘋果的「實際零件」帶至面試現場，向OpenAI團隊展示與說明。

劉暢則被控使用一名前同事的工作電腦進入蘋果內部網路，下載數十份蘋果及硬體相關的機密檔案。劉暢當時正招募這名前同事加入OpenAI，並指導如何在複製蘋果機密檔案時，不會被資安團隊找麻煩。

現有逾四百名蘋果前員工任職OpenAI，有人掌握蘋果機密資訊「並不令人意外」。

蘋果也指控，OpenAI在開發硬體裝置期間，曾利用蘋果機密資訊接觸蘋果信賴的合作夥伴；例如OpenAI讓一家合作夥伴展示一項屬於蘋果商業機密的金屬表面處理技術，誤導該合作夥伴以為OpenAI已獲蘋果許可。

蘋果2月即聯繫 對方並未回應

蘋果二月在調查初期，就曾聯絡OpenAI提出相關疑慮，但OpenAI並未回應。蘋果發言人聲明，「本公司將永遠捍衛團隊的辛勤成果和創新，並正採取一切適當措施予以保護」。

蘋果尚無法掌握OpenAI如何處置相關資訊，但指控從技術人員到硬體主管，OpenAI各層級都和商業夥伴相互配合，竊取蘋果的商業機密及機密資訊。

蘋果要求禁止被告持有、使用或揭露其商業機密，並保存和歸還蘋果資料，與賠償盜用商業機密和違反合約釀成的損失。但彭博此前報導，OpenAI已著手準備就雙方合作關係對蘋果採取法律行動；紐約時報也報導，OpenAI曾考慮向蘋果發出通知，指控蘋果違約。

這起訴訟也凸顯，這兩家公司自前年以來迅速交惡且合作關係出現重大裂痕。雙方當年簽署合作協議，讓OpenAI的ChatGPT與蘋果Siri聊天機器人合作，但蘋果六月公布的新版Siri人工智慧卻採用Google的Gemini技術。

譚唐及劉暢尚未置評。OpenAI發言人則向美國新聞網站Axios指稱，「我們對其他公司的商業機密不感興趣，將繼續聚焦研發造福世人的創新技術」。

OpenAI 蘋果 人工智慧 AI

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