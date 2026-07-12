星鏈落地有譜 標準將放寬

立法院交通委員會周一將審查電信管理法，放寬外國低軌衛星公司在台灣落地的標準。交通委員會召委、國民黨立委黃健豪表示，台灣身處地緣政治核心與地震頻繁的帶狀區域，海底電纜隨時有被切斷或破壞的風險，此次修法為台灣的數位國防與災難備援「解套」，讓國際關鍵科技服務能合法合規落地台灣。

現行電信管理法第36條規定，公眾電信網路的外資限制，外國人直接持股總數不得超過49%，直接及間接持股總數不得超過60%。外資持股比重成為全球低軌衛星龍頭SpaceX旗下星鏈（Starlink）在台灣落地的最大障礙，朝野立委於去年年底提案修法，放寬外資在台投資49%的上限規定，改為經主管機關核准得不受限制。

黃健豪說明，此次修法核心在於韌性與開放，參考日本做法增訂專案許可條款，只要經主管機關考量，該服務對台灣公眾電信網路安全、公共利益及國家安全「無不利之影響」，經核准後就可豁免現有法規的限制。

黃健豪表示，修法後有三大影響：一、建構不可中斷的國家通訊韌性。各種低軌衛星服務若能合法落地，等同為台灣多加了一道打不爛、切不斷的空中通訊防護網。二、加速台灣太空與科技產業鏈升級。若國際衛星巨頭直接落地提供服務，這將帶動台灣本土衛星通訊應用的軟硬體整合，為太空產業注入強心針。三、加速偏鄉與行動通訊的數位平權。