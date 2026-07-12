光通訊全年營收將站高崗 CPO 需求接棒 為後年營運打基礎

光通訊廠波若威（3163）、華星光（4979）、光聖（6442）、光環（3234）、眾達-KY（4977）等6月合併營收全數出爐，成功帶動上半年合併營收繳出正成長表現，其中華星光、光聖上半年業績更為歷史同期新高。法人看好，光通訊商機逐步升溫，光通訊廠今年營運有望持續衝高，後續更可望有共同封裝光學（CPO）需求接棒，替2028年營運成長動能打下基礎。

光通訊廠6月營收相繼出爐，其中，華星光6月合併營收4.55億元、月成長27.7%，創下單月歷史新高，累計上半年合併營收為24.83億元、年增15.2％，刷新歷史同期新高。光聖累計上半年合併營收為63.87億元、年成長27.4％，也是歷史同期新高。

針對光通訊後續營運表現，法人指出，輝達GB300已大規模導入NVL 72通訊規格，代表單一AI伺服器平台內部需要相互連結72顆GPU，加上外部更需要連結數千台AI伺服器，因此光通訊規格開始從800G提升到1.6T，今年下半年將開始逐步量產出貨的Vera Rubin新平台同樣將以NVL 72先行推出，但由於單顆GPU運算速度比Grace Blackwell高出許多，因此1.6T的光傳輸速度將成為市場趨勢。

光通訊廠目前普遍以高速光纖套件、高速光收發模組、CW雷射磊晶及晶粒代工等產品線切入光通訊市場，受惠於輝達持續拉高光通訊規格，預期光通訊廠下半年營運表現有望優於上半年，將使今年營運持續衝高，當中擴產腳步相當積極的華星光、光聖後續營運動能更有望寫下歷史新高水準。