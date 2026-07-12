聽新聞
0:00 / 0:00

光通訊全年營收將站高崗 CPO 需求接棒 為後年營運打基礎

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
光通訊廠波若威、華星光、光聖、光環、眾達-KY等6月合併營收全數出爐，成功帶動上半年合併營收繳出正成長表現。示意圖。路透
光通訊廠波若威、華星光、光聖、光環、眾達-KY等6月合併營收全數出爐，成功帶動上半年合併營收繳出正成長表現。示意圖。路透

光通訊廠波若威（3163）、華星光（4979）、光聖（6442）、光環（3234）、眾達-KY（4977）等6月合併營收全數出爐，成功帶動上半年合併營收繳出正成長表現，其中華星光、光聖上半年業績更為歷史同期新高。法人看好，光通訊商機逐步升溫，光通訊廠今年營運有望持續衝高，後續更可望有共同封裝光學（CPO）需求接棒，替2028年營運成長動能打下基礎。

光通訊廠6月營收相繼出爐，其中，華星光6月合併營收4.55億元、月成長27.7%，創下單月歷史新高，累計上半年合併營收為24.83億元、年增15.2％，刷新歷史同期新高。光聖累計上半年合併營收為63.87億元、年成長27.4％，也是歷史同期新高。

針對光通訊後續營運表現，法人指出，輝達GB300已大規模導入NVL 72通訊規格，代表單一AI伺服器平台內部需要相互連結72顆GPU，加上外部更需要連結數千台AI伺服器，因此光通訊規格開始從800G提升到1.6T，今年下半年將開始逐步量產出貨的Vera Rubin新平台同樣將以NVL 72先行推出，但由於單顆GPU運算速度比Grace Blackwell高出許多，因此1.6T的光傳輸速度將成為市場趨勢。

光通訊廠目前普遍以高速光纖套件、高速光收發模組、CW雷射磊晶及晶粒代工等產品線切入光通訊市場，受惠於輝達持續拉高光通訊規格，預期光通訊廠下半年營運表現有望優於上半年，將使今年營運持續衝高，當中擴產腳步相當積極的華星光、光聖後續營運動能更有望寫下歷史新高水準。

延伸閱讀

營收 光通訊 華星光

延伸閱讀

網通三雄6月營收旺

信紘科Q2、上半年營收寫同期新高

慶豐富營收／6月創近20個月新高 線上電商領域營收締造歷史新高

聯發科上季營收 超越高標 智慧邊緣平台成長強勁、手機晶片出貨佳是主因

相關新聞

跨業貸款 管理死角…銀行、證券、保險難了解同一客戶情況

全民瘋台股，不少投資人都卯足全力開槓桿，深怕自己沒跟上台股大漲走勢的ＦＯＭＯ（錯失恐懼症）心態，使得「四貸同堂」、「六貸同堂」景況逐步浮現。只不過，這恐怕都還只是冰山一角，金融產業最擔心的，莫過於金融三業別彼此不清楚同一個貸款人在銀行、證券、保險等三大業別的借款情況，「貸款跨業堆疊」問題已經成為最大的風險管理死角。

當沖失手違約交割 數萬元也繳不出的年輕人大增

台股近期震盪劇烈，違約交割案件跟著暴增，券商主管表示，除了市場看得到的億元級大案，第一線更明顯的變化，是只有幾萬元、十幾萬元無力履行交割的小額案件增加，其中不少是近兩年股市大漲後進場、習慣以小搏大的年輕當沖客；行情順風時每天進出，一旦失手，可能連並不算高的交割款都拿不出來。

新聞眼／違約交割激增…風險管理 比鼓勵交易重要

六月違約交割金額衝上廿八點六億元，創二○一九年統計以來新高，更接連出現佳必琪、華通、友達、旺宏、國巨等大額違約案件。表面上，這只是市場震盪下的個別事件；但第一線券商觀察到的現象是，愈來愈多只有幾萬元、十幾萬元就無法交割的小額案件，那問題恐怕已不只是投資人風險控管，而是整個市場交易文化正在改變。

先買再籌錢…國人舉債買股 史上最高峰

中央銀行統計，銀行體系的個人理財周轉金近十一個月來增加了一點七四一兆元，而另一方面，證券劃撥存款餘額已突破四兆元，相關數據都顯示民眾瘋台股的熱潮。

薪資落差…594萬人薪資 低於平均

平均薪資一路創新高，但是真正站上平均線的人卻愈來愈少。去年約有五九四萬名員工薪資低於平均，近五年增加約卅七萬人，同期間，全台受僱員工平均月薪，五年來增加不到五千元。平均薪資的成長，與多數受薪族的實際感受，恐出現愈來愈大的落差。

四貸同堂氾濫 金管會關注「信貸成長太大」銀行

「四貸同堂」情況愈來愈氾濫，金管會已在六月下旬明確畫出兩大監理紅線，一旦發現銀行業者的信貸等業務成長異常、逾放為首的風險指標明顯惡化，金管會將隨時辦理專案金檢；而在未啟動專案金檢前，金管會檢查局會先透過銀行例行金檢，特別留心個別銀行的信貸、房貸與理財周轉金、及股票擔保等貸款成長狀況，並關注風險異常狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。