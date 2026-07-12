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蘋果傳釋單英特爾 換關稅豁免

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

最近傳出英特爾可望為一些新的蘋果Mac和iPhone製造晶片，美媒披露這可能與去年蘋果進口晶片獲得重大關稅豁免有關。

華爾街日報（WSJ）報導說：「庫克因為去年夏季提出一項非常之請，而遭白宮施壓。這位蘋果執行長那時在華府，急著遊說川普政府打消對所有半導體進口一律課徵100%關稅的計畫，若是那麼做，可能推升蘋果大多數重要產品的成本。」

後來，蘋果因允諾在美國投資數千億美元，而贏得關稅豁免。美國總統川普與商務部長盧特尼克分別會晤庫克時，曾提及另一家美國公司：陷入難關的晶片製造商英特爾。

這篇報導詳述川普政府基本上以蘋果投資英特爾，作為取得關稅豁免的關鍵條件。報導說：「將近一年後，川普透過Truth Social貼文宣布，蘋果的一些產品將開始採用英特爾製造的晶片，激勵英特爾股價漲到紀錄高點。川普寫道：『我決定協助英特爾，因為我們需要在美國此地設計、打造自己的晶片。』」

英特爾 關稅 華爾街日報

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