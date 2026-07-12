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蘋果怒告 OpenAI 竊密 AI 裝置主導權之爭開打

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
蘋果公司10日在加州北區聯邦地區法院控告OpenAI在開發競爭性裝置過程中，竊取商業機密，意味兩公司的合作關係出現重大裂痕。路透
蘋果公司10日在加州北區聯邦地區法院控告OpenAI在開發競爭性裝置過程中，竊取商業機密，意味兩公司的合作關係出現重大裂痕。路透

蘋果公司10日在加州北區聯邦地區法院控告OpenAI在開發競爭性裝置過程中，竊取商業機密，意味兩公司的合作關係出現重大裂痕。路透報導指出，這起訴訟也掀起未來人工智慧（AI）裝置的主導權之爭。

對此，OpenAI的回應是，「我們對其他公司的商業機密不感興趣，將繼續專注於開發造福世界各地人們的創新技術。」

OpenAI近期積極進軍消費性電子商品市場，意圖打造能與iPhone相競爭的AI裝置。為了實現硬體野心，OpenAI不僅收購了蘋果前設計總監艾夫（Jony Ive）的硬體新創io，更從蘋果挖角超過400名員工。蘋果在訴狀中直指，OpenAI在招募蘋果員工時，鼓勵他們分享機密資訊，甚至指導他們在跳槽至OpenAI時，如何規避蘋果公司的內部審查。

蘋果在這起訴訟中特別點名兩位前員工的嚴重違規行為，所以也將這兩人列為被告，他們分別是目前擔任OpenAI硬體主管的譚唐（Tang Tan，音譯），曾參與iPhone、Apple Watch和iPod設計，以及曾任蘋果電機工程師的劉暢（Chang Liu，音譯）。

蘋果指控，OpenAI還把這樣的手段，延伸至蘋果的供應鏈。OpenAI涉嫌誤導一家蘋果信賴的合作夥伴，讓其誤以為已獲授權，可為OpenAI執行蘋果專屬的金屬表面處理技術。蘋果也說，OpenAI還用蘋果內部術語，向另一家蘋果長期合作的電源與電池供應商，套出特定零件的資訊。

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