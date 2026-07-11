快訊

亞運棒球／韓媒將台灣視為最大勁敵！也擔心「史上最強日本」

MiLB／3A台灣內戰！費爾柴德單場雙響還砲轟中華隊隊友

巴威來襲火車停駛 北車卻破千人聚集！民眾為「抓寶」不畏風雨

聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁第2季營收852億元 創13年同期新高

中央社／ 台北11日電

電腦品牌廠宏碁公布6月合併營收約新台幣278.18億元，月增6.3%，年減3%；第2季合併營收852.96億元，季增17.8%，年增28.2%，創近13年來同期新高；上半年合併營收1577.27億元，年增23.3%。

觀察宏碁營運亮點，個人電腦（PC）第2季營收年增22%、上半年營收年增18.9%；受惠於人工智慧（AI）應用，桌上型電腦第2季營收年增57.3%、上半年營收年增38%；電競及遊戲業務第2季營收年增5.6%、上半年營收年增14.9%。

此外，宏碁商用產品第2季營收年增47.3%、上半年營收年增41.2%；平板電腦第2季營收年增53.9%、上半年營收年增35.4%。

宏碁透過新聞稿表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，旗下公開發行子公司皆已發布6月營收，受惠AI應用落地，成為市場成長關鍵推力，營收表現展現韌性。

營收 宏碁 電競

延伸閱讀

宏碁6月營收月增6.3% 多引擎熱轉

宏正營收／6月4.87億元 AI與半導體雙引擎帶動

裕慶營收／上半年21.11億元創同期新高 下半年營運蓄勢待發

汎瑋材料營收／6月1.62億元 6月、第2季、上半年均寫同期新高

相關新聞

人事震撼…台積研發大將 傳轉戰聯發科

台積電先進封裝研發大將、資深處長侯上勇六月卅日退休，傳他退休後，將加入ＩＣ設計大廠聯發科經營團隊，持續推進台灣矽光子及共同封裝光學（ＣＰＯ）技術邁向商業化新里程碑。這也是繼台積電前資深副總余振華退休、今年五月加入聯發科經營團隊後，又一位先進封裝重量級人物，加入聯發科團隊。

聯發科衝矽光子 瞄準AI資料中心光互聯

ＩＣ設計大廠聯發科近年積極布局共同封裝光學技術（ＣＰＯ），除了宣布策略性投資美國矽光子新創Ayar Labs外，也同步深化微軟及台積電的合作，瞄準人工智慧（ＡＩ）資料中心光互連市場，展現從ＡＳＩＣ（特殊應用積體電路）晶片設計延伸至光電整合平台的企圖心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。