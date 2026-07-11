聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁第2季營收852億元 創13年同期新高
電腦品牌廠宏碁公布6月合併營收約新台幣278.18億元，月增6.3%，年減3%；第2季合併營收852.96億元，季增17.8%，年增28.2%，創近13年來同期新高；上半年合併營收1577.27億元，年增23.3%。
觀察宏碁營運亮點，個人電腦（PC）第2季營收年增22%、上半年營收年增18.9%；受惠於人工智慧（AI）應用，桌上型電腦第2季營收年增57.3%、上半年營收年增38%；電競及遊戲業務第2季營收年增5.6%、上半年營收年增14.9%。
此外，宏碁商用產品第2季營收年增47.3%、上半年營收年增41.2%；平板電腦第2季營收年增53.9%、上半年營收年增35.4%。
宏碁透過新聞稿表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，旗下公開發行子公司皆已發布6月營收，受惠AI應用落地，成為市場成長關鍵推力，營收表現展現韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。