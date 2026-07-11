宏碁第2季營收852億元 創13年同期新高

台積電先進封裝研發大將、資深處長侯上勇六月卅日退休，傳他退休後，將加入ＩＣ設計大廠聯發科經營團隊，持續推進台灣矽光子及共同封裝光學（ＣＰＯ）技術邁向商業化新里程碑。這也是繼台積電前資深副總余振華退休、今年五月加入聯發科經營團隊後，又一位先進封裝重量級人物，加入聯發科團隊。

2026-07-11 00:10