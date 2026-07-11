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通訊產品下滑 和碩6月營收月減4.9%

中央社／ 台北11日電

代工廠和碩公布6月合併營收新台幣912.96億元，月減4.9%，主要受到通訊產品下滑影響，但年增15.9%；第2季營收2744.48億元，季增12.4%，年增2.7%；上半年營收5185.53億元，年減3.9%。

和碩6月筆記型電腦出貨65萬台，優於5月出貨55萬至60萬台；第2季筆電出貨170萬至180萬台，上半年出貨約350萬台。

和碩預期，下半年伺服器業務將逐季成長，第3季進入消費性電子產品旺季，第4季迎來通訊產品旺季，有助於提升下半年營運表現。

和碩 營收

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