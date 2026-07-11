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企業生日快樂／凌群總座領軍 機器人攻日

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

凌群電腦（2453）今年正式跨入成立51周年，重要領航舵手之一是總經理劉瑞隆，他也是公司推動持續轉型的關鍵人物，面對AI應用時代全面到來，劉瑞隆也規畫未來藍圖，讓凌群在AI藍海擁商機。

劉瑞隆畢業於交通大學管理科學研究所碩士班，歷練程式設計師、系統分析師。他當年進入公司從基層做起，後來是凌群早期在美國矽谷打下灘頭堡的關鍵人物。他在科技產業歷練數十年，是產業界認定的好學者，也曾擔任世界資訊科技協會（WITSA）常務副會長，現任雲端物聯網產業協會副理事長暨常務理事、台北市電腦商業同業公會理事等多項協會職務。

劉瑞隆表示，對於未來AI及新創世代的發展，台灣應借鏡矽谷法規，建構面向全球的「創新供應鏈」，吸引國際資金與技術進入台灣，配合政府推動的AI新十大建設，促使百工百業AI賦能，吸引外資與外籍學生來台，緩解少子化帶來的人才短缺問題，促進產業良性循環。

劉瑞隆指出，可參考美國IRC 1202法案，或以科學園區保稅倉、沙盒機制作為法規創新起點，建立產官學研評審機制，遴選合格廠商，降低負面影響。他認為，當前許多創新的資訊服務應用，其實需要政府支持產業環境的合理化，推動預算編列辦法，協助AI建設落地，讓台灣成為全球AI應用典範，也期許台灣資訊與AI產業未來更加耀眼璀璨，持續引領世界潮流。

劉瑞隆表示，隨著AI技術快速發展，服務型機器人未來將結合AI、IoT、雲端與邊緣運算，推動智慧服務新世代。凌群以自主研發、採用國際標準ROS打造Ayuda智慧服務型機器人，衝刺智慧金融、醫療、零售等領域，協助企業提升效率並降低人力成本。Ayuda智慧服務型機器人已經外銷日本，透過生成式AI進一步強化Ayuda各式應用。劉瑞隆表示，企業可依需求微調模型，提升服務品質與創新力。他看好台灣結合半導體與ICT優勢，有望成為亞太AI服務型機器人產業樞紐，帶動產業升級與國際競爭力。

矽谷 美國 凌群

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