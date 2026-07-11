企業生日快樂／凌群累積研發經驗值 組團打進世界盃

凌群電腦（2453）經歷全球科技產業數次重大變革，現在也累積好AI研發能量，準備好進軍AI新市場商機，以下是凌群電腦總經理劉瑞隆的訪談紀要：

問：AI技術讓全球科技產生許多重大變革，凌群規劃的AI應用與產品布局為何？

答：AI世代的來臨，對凌群而言是長期累積技術能量後的重要成長契機。多年來深耕系統整合、雲端、資安與自有產品研發，近年進一步將AI技術導入既有解決方案，發展AI服務解決方案，協助客戶提升營運效率與決策品質。凌群的優勢在於熟悉金融、政府、交通、醫療等關鍵產業場域，能將AI技術真正落地應用，而非停留在概念層次。隨著各產業對智慧化、數位轉型需求持續升溫，結合既有客戶基礎與自有產品，AI是未來重要的商機來源之一。

凌群成立半世紀，現在以產品和專業服務為獲利主流，掌握生成式AI應用發展的突破，會以持續累積的創新能量推出「智慧電腦人計畫」，結合自行研發的NeuroChain，透過建立向量資料庫，解決生成式AI應用普遍存在的「幻覺」問題。

未來發展策略分為短期與長期計劃，短期計畫包含以AI營運平台發展交通、安防、醫療與商務應用，同時結合生成式AI系統與工具，提升營業效率與品質，擴大核心產品與專業服務，提升整體獲利水平，以及發展AI、5G、資安、大數據與雲服務等知識經濟，規劃結盟國內外優秀廠商攜手進軍海外新興應用市場。

長期發展計畫將貫徹品質持續改善承諾，全力衝刺ESG永續發展，並且要以AI賦能，助力客戶升級、橋接尖端科技產業應用，結盟台灣隊進軍世界盃。

問：凌群去年營收創歷史新高，今年營運展望和成長動能為何？

答：凌群去年營收創下歷史新高，顯示在多元產業布局與長期客戶經營上的成果逐步顯現。展望今年，營運動能主要來自三個方向：

第一，金融、政府及交通等既有核心市場，持續推動大型資訊系統與升級專案。第二是雲端、資安與AI解決方案需求穩定成長，帶動高附加價值服務。第三是自有產品如資料庫與管理平台，持續深化市場應用。我們維持穩健經營策略，透過專案品質與客戶信任，推動營運持續成長。

問：大環境經過數次變革，從網路崛起、手機／PC應用爆發，到現在AI世代到來，在這些典範轉移中，有哪些因應方式持續推動公司營運？

答：凌群歷經網路興起、行動應用普及，到現在AI與智慧化趨勢，每一次轉型都基於「與時俱進」與「厚植基本功」。

包括持續投資核心技術與流程管理，我們是國內第一家通過CMMI Level 5的軟體服務公司，確保專案品質與交付能力。也不斷擴展服務領域，從系統整合延伸至雲端、資安、AI及太空相關資訊系統，在不同世代的科技變革中，維持競爭力並穩定成長。

問：面臨重大轉型時，人才是公司成長的關鍵之一，但台灣少子化讓人才尋覓不易，如何面對人才問題？

答：在少子化與人才競爭加劇的環境下，凌群更重視人才培育與留任。公司透過制度化訓練、專案實作與跨領域學習，協助員工累積完整的系統整合與產業經驗。也藉由參與高品質專案，如金融、政府及太空相關系統，讓工程人才有長期發展舞台，提供穩定成長的公司環境與具挑戰性的專案內容，是吸引並留住優秀人才的關鍵。