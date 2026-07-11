企業生日快樂／凌群跨國AI協作 迎新動能

凌群電腦（2453）1975年成立，至今屹立超過50年。從最早期代理印表機、繪圖機業務，再歷經電腦系統整合業發展，凌群一路掌握金融證券、電信、醫療及警政等大客戶訂單；AI時代來臨，更將營運延伸到跨國企業市場，在AI、機器人等相關新應用布局逐步開花結果，迎來全新AI成長動能。

凌群的成長見證台灣科技業發展，最早期競爭對手為神通、宏碁等產品代理業者，後續進入PC世代到來，產業營運模式轉型，凌群也轉向成為提供企業各式運算設備及整合開發軟體服務，客戶包含台灣各大金融證券、電信、醫療院所、政府與警政。

凌群總經理賴瑞隆指出，過去僅有硬體設備，能擁有完整軟體服務及代理維護能力可說是掌握市場主要關鍵，公司為了就近服務客戶，在距離客戶位置相近位置設立營運據點，服務周到及產品優良就是凌群取得客戶信賴的主要關鍵。

賴瑞隆表示，最早為服務各大政府單位及警政系統等相關客戶，凌群總公司所在位置就位在西門町鬧區，是重要戰略據點，近年來客戶群拓展到高科技產業，公司也在新竹、台南、高雄等各地設據點、或擴大營運規模，現在客戶往海外去，凌群就將據點拓展到東南亞及美國等地區，跟隨客戶未來一起成長。

凌群為台灣少數能夠提供跨國資訊服務的廠商，營運據點橫跨台灣、日本、美國、泰國，過去客戶群能拿下國內大型金融機構訂單，後台也有凌群的穩定服務品質及跨國資訊服務能力貢獻。

超前部署 逐步收穫成果

近幾年AI需求高速爆發，凌群早已提前準備、布局AI商品，現在逐步收穫成果。劉瑞隆指出，AI對人類最大用處就是降低成本、提高生產力，這是各大企業未來都需要導入的產品，且凌群更看好代理式AI（Agent AI）未來發展，幾年內可以看到智慧電腦人與真人在同一辦公室內上班。

劉瑞隆強調，智慧電腦人呈現方式不一定是機器人，也可能是存在於電腦內的虛擬人，他以人力資源部門舉例，未來代理式AI可以透過前期履歷篩選方式，找到最適合公司的人才，甚至人力、物料等資源調動都可以透過AI來調配，且AI又具備24小時不間斷工作的優勢，未來人機協作勢必是全球趨勢。

AI世代的全面到來，也將改變產業勞動結構，劉瑞隆也坦言，從長遠角度來看，組織管理及人資或研發等各式領域都會有所改變，這將是企業未來都將面臨的全新挑戰。

針對AI趨勢，凌群早在數年前就開始投入研發，現在順勢推出智慧電腦人計畫，主要是結合自行研發的NeuroChain，建立向量資料庫，幫助客戶打造AI產品或解決大範圍問題。例如偕同電腦公會推動「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」中，透過5G及物聯網整合應用，打造智慧交通控制與管理平台，紓解假日部分路段壅塞問題；為家樂福設計「家速配智能食譜」，讓消費者看食譜對照賣場產品購買。

精進技術 穩定互動品質

劉瑞隆指出，AI創新不斷發生，必須要擁抱新知識，持續精進自己。凌群先前舉辦尾牙，還讓AI學習董事長劉瑞復的照片及影片，AI自動生成劉瑞復獻唱的影片，展現技術之餘，也展現對未來AI世代的開放式管理態度。

凌群近期獲得網通大廠思科（Cisco）導入全台首座劇院級沉浸式AI視訊會議體驗中心，串聯台北、新竹、桃園、台中、台南、高雄及泰國等多個據點，同時支援政府「數位青年T大使計畫」，成為台灣企業推動AI協作與數位人才培育的重要示範。

劉瑞隆表示，AI協作已成為企業全球化的基本配備，凌群希望讓每一次跨域連線都像在同一場域面對面。團隊歷時一年半與思科深度合作，完成台北總公司及新竹、台中、台南、高雄等多處智慧會議空間建置，全面導入先進視訊設備、吸頂式麥克風與會議環控系統，無論小型會議室、中大型會議空間或可大型簡報場域，均能依需求量身打造，確保跨地會議的清晰度、穩定度與互動品質。