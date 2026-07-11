台積電（2330）原定昨（10）日公布6月營收，惟巴威颱風來襲，順延至下周一（13日）公布。法人看好，台積電第2季營收亮眼，在人工智慧（AI）驅動下，美元財測有望超標，單季新台幣與美元營收可望同步創新高。

法人預期，台積電第2季美元營收有機會超過財測高標，換算新台幣營收季增逾13%，毛利率可望超越財測高標，單季每股純益（EPS）逾24元。

台積電今年4月及5月累計營收已達8277.01億元，法人預期，依據美元財測中間值換算，台積電6月營收約4,253億元，有機會再創新高，挹注第2季美元財測目標順利達成，甚至有機會再度超過財測目標，估計單季營收超過1.25兆元，同步寫新猷。

台積電董事長暨總裁魏哲家日前表示，看好AI大趨勢，台積電不僅今年美元營收朝年增三成、續創新高目標邁進，更有相當大信心看待能見度直達2030年。AI突然發展讓供應鏈應變不足，瓶頸不是只有台積電，台積電要買設備、設備商也喊零件缺貨、零件也喊其他缺貨，供應鏈裡面很多限制，到處都是。

台積電日前預估第2季營收介於390-402億美元，可望續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，優於市場預估6-8%。