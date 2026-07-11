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聯發科傳延攬晶圓一哥前主管

經濟日報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電（2330）高階主管異動。先進封裝研發大將的資深處長侯上勇6月30日退休， 傳將加入聯發科經營團隊，延續推進台灣在矽光子及共同封裝光學（CPO）光電整合邁向商業化新里程碑。

這是前台積電另一研發大將資深副總余振華自台積電退休後，今年5月加入聯發科之後，又一位先進封裝重量級人物，加入聯發科團隊。

此外，台積電負責晶圓廠營運的資深副總廖永豪也將於8月1日退休。

侯上勇日前已在臉書上貼文談及他在經歷七千多天，也就是服務滿30年後，正式從台積電畢業。

他在文中提到，從擔任「多層金屬整合工程師」，做到「遠後段製程整合」，然後研究先進封裝矽鑽孔（TSV）、晶片堆疊與矽光子技術，開發現今AI時代非常知名的2.5D CoWoS和COUPE光學引擎平台。其中「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」的曲折故事，令人嘖嘖稱奇。

有別於在半導體產業的衝鋒陷陣，侯上勇的另外一個身分是YouTuber，熱愛古典吉他的他，有一個名為「碌閒藝棧」影音頻道，「碌閒」是指忙裡偷閒，也是吉他「六弦」的諧音，希望在高壓的工作獲得短暫喘息出口。

晶圓廠 聯發科 台積電

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