緯穎擴產 擬貸款15億美元

彭博資訊引述知情人士說法報導，伺服器大廠緯穎（6669）目前正與銀行洽談一筆15億美元（約新台幣487億元）的新增貸款。業界猜測，該筆貸款可能是用擴產所用。依據緯穎先前規劃，將在美國增加至少三座新廠，全力衝刺雲端服務大廠（CSP）訂單。

報導指出，這筆貸款期限可能為三年，並可選擇延長至五年。相關條件目前仍可能有所變動。

緯穎董事長洪麗寗5月曾表示，公司正探索籌資方式，以支持在美國與台灣的擴張計畫。

緯穎目前規劃，將在美國增加至少三座新廠，全力衝刺雲端服務大廠訂單。據了解，緯穎去年資本支出約130億元，預期今年投資金額可望明顯高於去年。

談到後續AI伺服器出貨動能，緯穎總經理暨執行長林威遠先前指出，目前看來，不僅GPU伺服器需求持續大幅成長，代理AI商機出現後，AI訓練開始崛起，連帶讓CPU或ASIC伺服器需求也開始浮現。

洪麗寗強調，AI絕對不是泡沫，先前擴增美國廠，主要為避開川普政府加徵關稅，一度擔心擴增美國德州新廠後，可能會排擠墨西哥廠原先產能需求。不過，從現在客戶訂單需求來看，不僅美國新廠產能需求「比想像中更好」，墨西哥廠也沒受到影響。

緯穎目前有超過七成業績來自北美客戶，未來將會持續增加美國德州新廠產能，當地最終有機會建置三至五個廠區。除了美國、墨西哥等北美新廠之外，緯穎也將在馬來西亞、台灣等地擴充新產能及研發量能。

展望後市，法人指出，緯穎今年下半年營運表現將受惠CSP大廠的ASIC伺服器訂單開始出貨加持，且目前CSP大廠的AI伺服器訂單能見度將至少放眼到2027年，緯穎後續營運有望再創新高。

緯穎今年6月合併營收重返千億元大關、達1,113.71億元，改寫單月歷史新高，並推升第2季合併營收衝上2,781.53億元，改寫新猷。