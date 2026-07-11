台積中科1.4奈米 進度超前

中科管理局昨（10）日表示，備受矚目的台積電（2330）中科1.4奈米製程新廠建廠進度超前，廠房（FAB）工程陸續完成發包，第一座廠房有望趕在明年4月前完工。供應鏈評估，最快明年第3季初進行試產作業，有機會趕在2028年中實現量產。

供應鏈指出，台積電擴大先進封測布局，旗下公司規劃前進中科彰化二林園區投資兩座高階封測新廠，近期可望提出投資申請，初估土地需求超過20公頃，投資金額可能逼近千億元。

另一方面，矽品提出二林園區P7新廠租地申請，中科管理局也已通過核配11公頃土地建廠，初期投資金額逾300餘億元。目前矽品在二林園區累計投資金額達850億元，此次再提出新廠投資計畫，總投資金額將突破千億大關。

中科管理局昨日以「綠動中科永續23」為主軸，慶祝中科園區成立23周年，中科管理局長許茂新指出，受惠AI、半導體產業暢旺，中科園區今年前四月營業額已較去年同期成長14.9%，他樂觀預期，今年全年營業額有機會挑戰1.2兆元新高。

許茂新表示，為鞏固我國半導體先進製程領先地位，將1.4奈米製程留在中科，管理局執行台中園區二期擴建計畫，公共工程及廠商建廠均加速同步進行中，而且廠商建廠進度「超乎想像的超前」。

目前，位於中科台中二期園區的台積電新廠基地，第一階段基樁工程已陸續完工，並展開設備棟（CUP）及辦公室工程；四座廠房中的前二座也已完成發包，由達欣工程、互助營造得標，現正進行鋼構作業，相關工程進度明顯超前。

據了解，中科台中二期園區擴建，除提供台積電建廠之外，還有一塊約5公頃的園區事業用地，也將在2028年啟動招商，目前已有七、八家台積電協力廠向中科管理局表達投資意願，想跟台積電「做鄰居」，產業涵蓋設備、氣體供應等。

台積電2奈米技術已如期在去年第4季開始量產，由於2奈米產品良率超出預期，供應鏈透露，象徵全新世代架構的中科1.4奈米先進製程廠可望加速推進。