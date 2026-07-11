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南亞科Q2毛利率79% EPS 14.66元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

DRAM大廠南亞科（2408）昨（10）日公告今年第2季財報，受惠記憶體產業價量齊揚、DRAM平均售價季增逾60%，單季毛利率一舉衝上79.5%，創新高，較首季大增11.6個百分點，稅後純益501.92億元，季增92.6%，並較去年同期轉盈，改寫新猷，每股純益（EPS）14.66元。

南亞科第2季合併營收825.49億元，季增68.2%，年增6.8倍；毛利率79.5%，季增11.6個百分點；營益率73.7%，季增12.4個百分點。

南亞科指出，第2季銷售量與上季持平，但DRAM平均售價季增超過60%。

南亞科今年上半年合併營收1,316.36億元，年增643.12%；稅後純益762.5億元，較去年同期轉盈，每股純益23.38元。

南亞科表示，上半年AI基礎設施及伺服器產品營收占比已超過20％，將持續拓展客製化AI及高附加價值產品。

為配合AI與新世代DRAM需求，南亞科新廠採分階段擴充，總經理李培瑛說明，第一階段預計2028年達到月投片3萬片，2029年進一步增加至3.6萬片，最終規劃月產能為4.5萬片，至於3.6萬片增至4.5萬片的完整時程，李培瑛補充，仍須考量AI基礎設施需求，以及W2W Bonding等封裝設備如何配置，因此現階段尚未決定最終產能全數開出的時間。

EPS 營收 南亞科

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