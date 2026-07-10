中科23周年慶再創兆元高峰 鞏固半導體先進製程、共築永續綠能園區

中科管理局10日以「綠動中科永續23」為主軸，慶祝中科園區成立23周年。中科管理局長許茂新表示，AI、半導體產業持續暢旺，中科園區今年前四月營業額較去年同期增長近15%，他樂觀預期，今年中科營業額有機會超越2022年的1.17兆元高點，進一步挑戰1.2兆元歷史新高。

今天的慶祝活動，在國家科學及技術委員會主委吳誠文、台灣科學園區科學工業同業公會理事長蔡國洲理、立法委員何欣純、楊瓊瓔與上百家園區廠商CEO代表、大學校長、研發長等逾250人見證下，一同慶賀中科23周年園慶。

國科會主委吳誠文表示，科學園區的廠商貢獻全國超過20%的GDP，堪稱支撐台灣經濟的大動脈。並坦言，目前園區的開發速度正處於努力追趕產業擴廠需求的階段，為此，國科會正積極達成產業擴廠需求，並透過跨部會的通力合作，全面協助廠商解決用地、用電、用水與相關實務需求。

吳誠文進一步指出，目前科學園區高科技產業發展朝向多元化趨勢，他特別期許生醫產業持續茁壯，打造成為台灣「第二座護國神山」。

針對中部地區的發展，吳誠文強調，中科擁有極佳的天時、地利、人和，且透過推動中部精密智慧新核心計畫，中部將不再侷限於生產傳統零組件與工具機。最後，期許中科在AI時代潮流，研發出更先進的創新應用系統，帶領台灣持續邁步向前。

許茂新局長表示，2025年雖面臨關稅政策變化及地緣政治衝突等外在環境挑戰，但中科在廠商的共同努力下，園區營業額續創兆元榮景，較2024年成長了9.29%，就業人數也突破6.31萬人大關，創下歷史新高。

而2026年截至4月底止，園區營業額已較去年同期成長14.9%，其中彰化二林園區成長更是達到221.33%，感謝國科會、園區廠商與管理局同仁協力，一起努力創造佳績。

許茂新指出，為鞏固我國半導體先進製程技術領先地位，將1.4奈米製程留在中科，中科管理局執行台中園區擴建二期計畫，公共工程及廠商建廠均加速同步進行中，未來投資將破兆，預計帶進4,500個就業機會，創造5,000億元年產值。

為了精準對接高科技企業的發展需求，中科更攜手法務部廉政署簽署「廉能實踐公約」，將廉能決心制度化，建構透明、高效率的組織文化，讓同仁安心服務，讓廠商放心投資，以廉能治理做為廠商營運最堅實的後盾。

另外，中科及台積電也聯袂榮獲首屆生態多樣性「保育共生地(OECMs)」認證，台中園區成為全國首件通過認證的科學園區及半導體廠，展現中科及園區事業公私協力，長期推動生物多樣性保育與永續發展之具體成果。

至於二林園區，正朝多元領域推動循環經濟、綠能科技等主題產業，讓中科朝永續、低碳、節能邁進；此外，后里園區公共藝術作品照片更收錄於國中藝術教科書，成為地景藝術與教育結合的典範。

為鼓勵園區廠商在創新研發方面持續精進，今年周年慶循例頒發優良廠商創新產品獎，包括光電、生物科技及智慧機械等三大領域，有友達光電、曜凌光電、達運精密、久方生技、台灣骨王生技、綠茵生技、均豪精密、凌嘉科技、達興材料、如陽科技及鑫烿綠色等11家廠商榮獲殊榮。

此次23周年園慶，中科管理局特別邀請園區廠商社團及公益團體共襄盛舉參與演出，由台灣美光-五告派熱舞社充滿活力與熱情的精彩舞蹈表演，充分展現園區科技與人文、工作與生活結合的樂活。

另外也展現社會溫馨一面，邀請公益團體台中家扶中心才藝隊表演舞蹈，團員大多來自弱勢家庭，在家扶中心的支持下，培養團員舞蹈才藝並登台演出。

兩場表演活動帶給與會貴賓一場難忘的仲夏饗宴，共同祝賀中科23歲生日快樂，並期許中科持續精進，整合產官學研力量，引領台灣高科技產業再創高峰，邁向智慧科技與永續發展的新格局。

園區廠商CEO代表、大學校長、研發長等逾250人見證下，一同慶賀中科23週年園慶。記者宋健生／攝影

中科管理局10日以「綠動中科永續23」為主軸，慶祝中科園區成立23週年。記者宋健生／攝影