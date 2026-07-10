鴻海表示因整體規劃考量 劉憶如辭任鴻海董事

鴻海（2317）10日晚間公告，法人董事及代表人劉憶如辭任，對此，鴻海指出，主要是因公司為能夠繼續維持「獨立董事過半」的制度，故協調原先擔任兩席董事之鴻景國際投資股份有限公司，配合公司整體董事規劃，辭任劉憶如女士擔任法人代表人之一席董事。

劉憶如是以鴻景國際代表人身份擔任鴻海董事。鴻海表示，因整體規劃考量，鴻景國際投資股份有限公司辭任由劉憶如擔任法人代表人之董事職務。

鴻海指出，鴻景國際投資股份有限公司現擔任本公司董事二席，本次僅辭任前述一席董事職務，保留其餘一席董事職務，並由原法人代表人繼續擔任。

針對此事，鴻海解釋，鴻海為提升公司治理，自2022年董事會即採用「獨立董事過半」的制度，以更高標準的公司治理做法，向國際最佳實務看齊。

日前因黃獨立董事擔任本公司相關企業之職務，故辭任本公司獨立董事一職，致使獨立董事席次減少一席，總席次未能超過董事會席次之一半。

鴻海指出，本公司為能夠繼續維持「獨立董事過半」的制度，故協調原先擔任兩席董事之鴻景國際投資股份有限公司，配合公司整體董事規劃，辭任劉憶如女士擔任法人代表人之一席董事。之後，本公司本屆董事會將成為七席，其中四席為獨立董事，維持過半的組成。

劉董事自從2020年6月開始擔任本公司董事，期間發揮其財經專業，協助公司度過疫情、並順利轉型，此次亦配合公司維持高標準公司治理的做法，鴻海公司對劉董事的貢獻表達誠摯的感謝。