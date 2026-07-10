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Counterpoint Research：iPhone 18 Pro Max BOM成本預估增近300美元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
蘋果。路透
蘋果。路透

蘋果（Apple）公司已經釋出平板與電腦漲價訊息，理由是零組件等成本大增。研調機構Counterpoint Research預估，最高階的iPhone 18 Pro Max（12GB + 1TB）BOM（物料成本）將較前一代增加近300美元，市場推估下半年將登場的iPhone 18漲價也可能擋不住。

Counterpoint Research 最新物料成本（Bill of Materials，BOM）分析顯示，Apple下一代旗艦機種iPhone 18最頂級Pro Max（12GB + 1TB）的BOM成本預估將較 iPhone 17 Pro Max 增加近300美元。主要是記憶體成本增幅最大，其次為採用 2 奈米製程 SoC 與先進封裝技術所帶來的成本提升。

Counterpoint Research 指出，隨著裝置端 AI（On-device AI）應用持續發展，旗艦智慧型手機對記憶體容量與運算效能的需求同步提升，帶動高容量記憶體成為此次BOM成本增加的主要因素。此外，2奈米SoC導入更先進的製程與封裝技術，也提高晶片成本。

在其他零組件方面，分析預估，顯示器及部分零組件成本可望較前一代下降，主要受惠於供應鏈成熟及成本優化；相機模組則因導入新技術，成本預計將較前一代小幅增加。

面對整體BOM成本上升，Counterpoint Research資深分析師Shenghao Bai預期，Apple可能針對不同儲存容量版本採取差異化的零售定價策略，而非採用一致的漲價幅度，以平衡各機型的產品獲利能力。

Counterpoint Research進一步分析，即使iPhone 18 Pro Max平均零售價格較前一代調升約200美元，在BOM成本顯著增加的情況下，產品毛利率仍可能略低於2025年iPhone 17 Pro Max的水準。隨著AI功能持續導入高階智慧型手機，記憶體、先進製程晶片及封裝技術的重要性將持續提升，相關零組件成本變化也將成為觀察智慧型手機市場與供應鏈發展的重要指標。

Apple iPhone 平板

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