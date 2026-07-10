快訊

不斷更新／巴威颱風掀風雨…宜蘭等12縣市放颱風假 11日停班課看過來

盧秀燕「30小時颱風假」反轉封神？高雄急跟進 台南鄉民哀號敲碗

新北三重73歲翁失控暴衝！先自撞再撞拾荒婦 11車慘遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

京元電決赴美國設立晶圓測試廠 投資金額不超過14億美元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
京元電董事會決議赴美設立晶圓測試廠。聯合報系資料照
京元電董事會決議赴美設立晶圓測試廠。聯合報系資料照

台系半導體廠持續卡位美國市場。IC測試大廠京元電董事會今（10）日決議通過美國投資設廠案，投資金額初估約 14億美元內、約449億元台幣，將在美國投資設立晶圓測試廠。這也是繼矽品後，又一家半導體後段封測廠前進美國投資。

京元電目前在美國僅有美國業務辦公室，但主力客戶包括輝達、超微、邁威爾、博通、英特爾及自製晶片業的谷歌、亞馬遜等，都響應美國晶片與科學法案，持續加大美國投資。

為因應美國客戶在地製造需求，今年初，市場即傳出京元電將前往美國設廠。經過半年的時間討論，京元電為就近提供晶圓測試服務，董事會今日正式拍板前往美國設廠。

京元電董事會此次決議授權董事長謝其俊於14億美元額度內全權處理美國投資設廠相關事宜，將依自有資金或借款等方式支應，以因應營運發展及全球供應鏈布局。

京元電 美國 超微

延伸閱讀

京元電董事會通過美國投資設廠案 加速全球布局

環球晶與美光簽訂公司史上最長、金額最大的10年長約

環球晶與美光合作 攜手強化美國半導體供應鏈與關鍵材料供應韌性

美光宣布最高30億美元的策略性投資計畫 強化美國半導體生態系

相關新聞

Counterpoint Research：iPhone 18 Pro Max BOM成本預估增近300美元

蘋果（Apple）公司已經釋出平板與電腦漲價訊息，理由是零組件等成本大增。研調機構Counterpoint Research預估，最高階的iPhone 18 Pro Max（12GB + 1TB）BOM（物料成本）將較前一代增加近300美元，市場推估下半年將登場的iPhone 18漲價也可能擋不住。

聯發科Q2營收1521.83億元 超越財測高標

IC設計大廠聯發科今（10）日公布6月合併營收580.12億元，月增22.30％、年增2.80％，創今年單月新高，連帶使第2季合併營收達約1521.83億元，季增2.03％、年增約1.21％，也超越公司財測高標。累計今年前六月合併營收達3013.33億元，較去年同期的3036.81億元微減0.77％。

京元電決赴美國設立晶圓測試廠 投資金額不超過14億美元

台系半導體廠持續卡位美國市場。IC測試大廠京元電董事會今（10）日決議通過美國投資設廠案，投資金額初估約 14億美元內、約449億元台幣，將在美國投資設立晶圓測試廠。這也是繼矽品後，又一家半導體後段封測廠前進美國投資。

南亞科加速AI布局W2W、3D IC齊發 新廠2028年投產再徵1500人

人工智慧（AI）記憶體需求從晶片製造向先進封裝延伸，南亞科加速布局客製化記憶體與後段整合技術。南亞科總經理李培瑛表示，公司已投入Wafer-to-Wafer Bonding（W2W）技術，並同步準備SoC（系統單晶片）整合方案，未來也將發展3D IC及TSV等客製化封裝，若需求持續增加，不排除另覓新廠房擴充封裝與測試產能。

南亞科：Q3、Q4獲利持續改善 AI客戶涵蓋輝達、谷歌、高通及英特爾

人工智慧（AI）記憶體需求持續升溫，南亞科技看好下半年營運持續改善並提升。南亞科總經理李培瑛表示，第3季產品價格將高於第2季，第3、第4季整體營運仍處於改善趨勢；他也證實南亞科公司AI客戶涵蓋輝達（NVIDIA）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、英特爾、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等全球主要晶片與雲端業者，凸顯南亞科已進入國際AI供應鏈。

南亞科總座李培瑛： AI改變DRAM景氣循環 缺貨將延續數季以上

南亞科今日未因巴威颱風放假，如期舉行法說會。總經理李培瑛給DRAM產業榮景持續高照的定心丸。他說，AI需求持續高速成長，正推動全球記憶體產業出現結構性改變，也使DRAM逐步降低過去受景氣循環波動影響的特性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。