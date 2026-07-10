京元電決赴美國設立晶圓測試廠 投資金額不超過14億美元

台系半導體廠持續卡位美國市場。IC測試大廠京元電董事會今（10）日決議通過美國投資設廠案，投資金額初估約 14億美元內、約449億元台幣，將在美國投資設立晶圓測試廠。這也是繼矽品後，又一家半導體後段封測廠前進美國投資。

京元電目前在美國僅有美國業務辦公室，但主力客戶包括輝達、超微、邁威爾、博通、英特爾及自製晶片業的谷歌、亞馬遜等，都響應美國晶片與科學法案，持續加大美國投資。

為因應美國客戶在地製造需求，今年初，市場即傳出京元電將前往美國設廠。經過半年的時間討論，京元電為就近提供晶圓測試服務，董事會今日正式拍板前往美國設廠。

京元電董事會此次決議授權董事長謝其俊於14億美元額度內全權處理美國投資設廠相關事宜，將依自有資金或借款等方式支應，以因應營運發展及全球供應鏈布局。