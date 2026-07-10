穩坐登兆元園區！中科去年營收1.03兆、就業人數破6萬

中科管理局今以「綠動中科永續23」為主軸，歡慶中科園區成立23周年。中科管理局長許茂新說，2025年雖面臨對美關稅政策、地緣政治衝突等挑戰，中科園區營業額續創兆元榮景，來到1.03兆，就業人數也突破6萬人大關。

今天包括在國科會主委吳誠文、台灣科學園區科學工業同業公會理事長蔡國洲、立委何欣純、楊瓊瓔，以及上百家園區廠商CEO代表、大學校長、研發長等逾250名嘉賓見證下歡慶園慶。

吳誠文表示，科學園區的廠商貢獻全國超過20%的GDP，堪稱支撐台灣經濟的大動脈，國科會透過跨部會全面協助廠商解決用地、用電、用水等需求；中科透過推動中部精密智慧新核心計畫，中部將不再侷限於生產傳統零組件與工具機，期許中科在AI時代潮流，研發出更先進的創新應用系統，帶領台灣持續邁步向前。

許茂新說明，中科園區去年營業額續創兆元榮景，較2024年成長9.29%，就業突破6萬人大關，創下歷史新高。截至今年4月，營業額較去年同期成長14.92%，其中二林園區成長更是達到221.33%。

中科管理局說，為鞏固我國半導體先進製程技術領先地位，將1.4奈米製程留在中科，執行台中園區擴建二期計畫，公共工程及廠商建廠均加速同步進行中，未來投資將破兆，帶進4500個就業機會，創造5000億元年產值。

今天現場頒發優良廠商創新產品獎，包括光電、生物科技及智慧機械等3大領域，有友達光電、曜凌光電、達運精密、久方生技、台灣骨王生技、綠茵生技、均豪精密、凌嘉科技、達興材料、如陽科技及鑫烿綠色等11家廠商獲獎。