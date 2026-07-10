快訊

致癌油風暴總經理遭聲押 中檢派「台大化工背景」檢察官直搗中聯公司

巴威颱風來襲 高雄市宣布那瑪夏等「5地區」下午6時起停班停課

巴威颱風今晚至明天影響最劇烈 20縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞科加速AI布局W2W、3D IC齊發 新廠2028年投產再徵1500人

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科新廠預計需新增約1500名員工，目前已完成約一半招募。聯合報系資料照
南亞科新廠預計需新增約1500名員工，目前已完成約一半招募。聯合報系資料照

人工智慧（AI）記憶體需求從晶片製造向先進封裝延伸，南亞科加速布局客製化記憶體與後段整合技術。南亞科總經理李培瑛表示，公司已投入Wafer-to-Wafer Bonding（W2W）技術，並同步準備SoC（系統單晶片）整合方案，未來也將發展3D IC及TSV等客製化封裝，若需求持續增加，不排除另覓新廠房擴充封裝與測試產能。

李培瑛指出，W2W Bonding（晶圓層疊鍵合）、3D IC（三維空間晶片）及TSV（矽鑽孔）所需設備，與傳統DRAM前段製造不同，除了記憶體晶圓製程設備外，還必須增加鍵合、堆疊及後段測試設備。南亞科目前已在既有廠房建置部分設備，短期足以支應客戶開發與驗證需求。

不過，隨AI晶片逐步走向客製化，不同CPU（中央處理器）、GPU（繪圖處理器）、TPU（張量處理器）及ASIC（特殊應用積體電路）平台對記憶體容量、頻寬及封裝方式的要求日益分歧，客製化記憶體需求預料持續成長。李培瑛表示，若未來相關產品進入大量生產，現有設備與空間可能不足，公司將評估新增廠房及擴充後段封裝測試產能。

李培瑛接著說，配合AI與新世代DRAM需求，南亞科新廠也採分階段擴充。第一階段預計於2028年達到月投片3萬片，2029年進一步增加至3.6萬片，最終規畫月產能為4.5萬片。

至於3.6萬片增至4.5萬片的完整時程，李培瑛表示，仍須考量AI基礎設施需求，以及W2W Bonding等封裝設備如何配置，因此現階段尚未決定最終產能全數開出的時間。

人力方面，南亞科新廠預計需新增約1500名員工，目前已完成約一半招募，後續仍將持續補足人力。若公司進一步擴充客製化封裝、測試及後段製程，還會增加新的工程與製造人才需求。

產品進度方面，DDR5目前約占南亞科營收10%，LPDDR5（低功率DDR5）預計下半年開始進入客戶驗證。公司自主研發的第三代、第四代及第五代10奈米級製程（1C／1D／1E），以及EUV（極紫外光）相關研發，也依既定計畫推進。

李培瑛表示，AI運算不論採用GPU、CPU、TPU或ASIC，都需要高速、大容量DRAM支援。GPU需要HBM（高頻寬記憶體），CPU及SoC則需大量LPDDR或其他高效能記憶體，傳統RDIMM也仍廣泛應用於AI伺服器。

南亞科 晶片 李培瑛

延伸閱讀

南亞科：Q3、Q4獲利持續改善 AI客戶涵蓋輝達、谷歌、高通及英特爾

南亞科總座李培瑛： AI改變DRAM景氣循環 缺貨將延續數季以上

南亞科Q2毛利率衝高至79.5% 每股純益14.66元同寫單季新高

南亞科、群聯 四檔放電

相關新聞

研調：iPhone 18 Pro Max成本增 記憶體2奈米晶片等驅動

研究機構出具最新報告，分析指出iPhone 18 Pro Max 物料BOM成本預估增近 300美元，成本增加主要來自高容量記憶體，以及採用2奈米SoC與先進封裝技術。外界普遍預期，蘋果智慧機將率先導入台積電最先進的2奈米製程。

南亞科加速AI布局W2W、3D IC齊發 新廠2028年投產再徵1500人

人工智慧（AI）記憶體需求從晶片製造向先進封裝延伸，南亞科加速布局客製化記憶體與後段整合技術。南亞科總經理李培瑛表示，公司已投入Wafer-to-Wafer Bonding（W2W）技術，並同步準備SoC（系統單晶片）整合方案，未來也將發展3D IC及TSV等客製化封裝，若需求持續增加，不排除另覓新廠房擴充封裝與測試產能。

南亞科：Q3、Q4獲利持續改善 AI客戶涵蓋輝達、谷歌、高通及英特爾

人工智慧（AI）記憶體需求持續升溫，南亞科技看好下半年營運持續改善並提升。南亞科總經理李培瑛表示，第3季產品價格將高於第2季，第3、第4季整體營運仍處於改善趨勢；他也證實南亞科公司AI客戶涵蓋輝達（NVIDIA）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、英特爾、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等全球主要晶片與雲端業者，凸顯南亞科已進入國際AI供應鏈。

南亞科總座李培瑛： AI改變DRAM景氣循環 缺貨將延續數季以上

南亞科今日未因巴威颱風放假，如期舉行法說會。總經理李培瑛給DRAM產業榮景持續高照的定心丸。他說，AI需求持續高速成長，正推動全球記憶體產業出現結構性改變，也使DRAM逐步降低過去受景氣循環波動影響的特性。

南亞科Q2毛利率衝高至79.5% 每股純益14.66元 同寫單季新高

南亞科技今（10）日公布第2季自結財報，單季合併營收825.49億元，較第一季大幅成長68.2%，主要受惠於平均銷售單價（ASP）提升逾60%，出貨量則與第1季持平。受惠合約價大漲，第2季毛利達656.19億元，毛利率79.5%，甚至超越台積電預估的毛利率上限，成為台廠毛利率成長幅度最大的半導體廠。南亞科第2季稅後純益501.92億元，淨利率60.8%，每股稅後純益（EPS）14.66元。

南科周邊七大開發區推進 431公頃開發案進入區段徵收

南部科學園區持續擴大發展，帶動高科技產業投資熱潮，也帶動產業用地、住宅及生活機能需求快速成長。台南市政府表示，配合中央推動南科發展，近年持續完成LM區開發、FG區區段徵收，並推動南科A～E、N、O等七大開發區都市計畫及區段徵收作業，同步推進南科園區都市計畫檢討，逐步建構完整的產業發展腹地與宜居生活圈，為台南未來科技產業發展奠定堅實基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。