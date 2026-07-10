南亞科：Q3、Q4獲利持續改善 AI客戶涵蓋輝達、谷歌、高通及英特爾

人工智慧（AI）記憶體需求持續升溫，南亞科技看好下半年營運持續改善並提升。南亞科總經理李培瑛表示，第3季產品價格將高於第2季，第3、第4季整體營運仍處於改善趨勢；他也證實南亞科公司AI客戶涵蓋輝達（NVIDIA）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、英特爾、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等全球主要晶片與雲端業者，凸顯南亞科已進入國際AI供應鏈。

南亞科第2季平均售價較第言季提升逾60%，帶動單季毛利率升至79.5%，每股純益14.66元，均創公司歷史新高。對於法人預估第三季平均售價可能再季增50%，李培瑛未證實具體幅度，但明確表示，第3季價格仍將高於第2季。

至於第4季價格漲勢是否收斂，他表示，公司價格將隨市場供需調整，目前供需缺口仍大，第3、第4季仍可望延續改善。由於南亞科現有產能已接近充分利用，短期出貨量成長空間有限，營運改善主要仍來自產品價格與產品組合。

在AI客戶布局方面，李培瑛表示，南亞科客戶眾多，涵蓋全球主要AI晶片與雲端服務業者，輝達已是公司長期客戶，Google、Microsoft、Intel及AMD也均有合作。

針對市場傳出南亞科LPDDR產品切入輝達Vera Rubin平台，並進入驗證或出貨準備階段。李培瑛表示，公司尊重客戶商業機密，不評論單一產品、平台或驗證進度，但強調南亞科與多家AI主要業者均維持合作。

在高通方面，他表示，南亞科早已是高通長期供應商，雙方合作進展順利，並對未來合作關係持正面態度。不過，詳細產品規格及導入時程，仍應由高通對外說明。

南亞科上半年AI基礎設施及伺服器相關產品營收占比已超過20%，產品範圍除伺服器DRAM外，也包括應用於企業級SSD、NIC、BMC及雲端高階網通設備的記憶體。

李培瑛表示，AI需求已從GPU（繪圖處理器）擴展至CPU（中央處理器）、TPU（張量處理器）及客製化ASIC（特殊應用積體電路），不同運算架構都需要高速、大容量DRAM支援。即使未來CPU與GPU採用統一記憶體架構，或以LPDDR5X、HBM取代部分傳統插拔式記憶體模組，DRAM總體需求仍將持續成長。

南亞科目前長期供貨合約（LTA）約涵蓋五成產能，合約期間由一季至數年不等，未來將逐步把短期合約轉為更長年期，以提高營運及供應穩定度。在AI客戶需求、價格上漲及長約化三股力量推動下，南亞科下半年營運仍有機會延續高檔。