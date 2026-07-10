南亞科總座李培瑛： AI改變DRAM景氣循環 缺貨將延續數季以上

南亞科今日未因巴威颱風放假，如期舉行法說會。總經理李培瑛給DRAM產業榮景持續高照的定心丸。他說，AI需求持續高速成長，正推動全球記憶體產業出現結構性改變，也使DRAM逐步降低過去受景氣循環波動影響的特性。

李培瑛說，目前雲端資料中心AI伺服器及一般伺服器需求同步強勁，大幅推升高頻寬記憶體（HBM）及伺服器用Registered DIMM（RDIMM）需求，也排擠手機、PC、車用及消費性電子等一般DRAM產品的供給，使整體市場供應持續吃緊，預期記憶體供給不足情況將延續數季以上。

他表示，目前產業界已形成共識，主要客戶與供應商正積極簽訂為期數年的長期供貨合約（LTA），以確保未來供應穩定。

供給端方面，各家記憶體廠商正積極擴充產能，同時持續調整產品組合，提高高毛利產品比重。不過，新產能建置多半是依據長約需求規劃，預計要到2028年才會陸續開出，因此短期供需仍將維持緊俏。

需求面則仍由AI扮演最大成長引擎。他指出，AI發展已從早期GPU擴大至CPU、TPU及各類AI ASIC晶片，持續帶動HBM及LPDDR5等高效能記憶體需求快速成長。

此外，AI運算也帶動資料傳輸與儲存需求同步提升，進一步推升企業級SSD、SmartNIC、BMC等應用對高容量、高效能DRAM的需求，以支援資料處理、傳輸及系統管理。

相較之下，一般通用型DRAM因產能遭高階產品排擠，市場供給持續受限，也促使終端市場朝高階產品發展。例如高階電視產品需求持續成長，低階產品則面臨較大壓力，手機、電視等終端產品售價也可望隨成本上升而進一步調整。

最為關鍵的是，李培瑛再次強調說，AI正推動整個記憶體產業進入新的結構性成長階段，市場需求持續擴大、供需缺口仍大，也加速各類AI創新應用發展，包括Hybrid AI、Agent AI、Token運算以及Physical AI等新興應用，都將持續推升高效能記憶體需求。