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京元電董事會通過美國投資設廠案 加速全球布局

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

半導體測試大廠京元電（2449）今（10）日公告，董事會決議通過美國投資設廠案，將於美國設立孫公司並興建新廠，授權董事長於14億美元、約新台幣逾400億元額度內，全權處理美國投資設廠相關事宜，為京元電近年最大規模海外布局案，也象徵公司加速建構全球供應鏈版圖。

京元電表示，本次投資計畫主要因應未來營運發展需求，以及全球供應鏈布局考量，後續將依照美國設廠進度與資金需求逐步投入，資金來源將以自有資金或借款等方式支應。

京元電為全球半導體測試龍頭廠之一，近年受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等先進晶片需求升溫，測試需求同步放大，帶動公司營運規模持續擴張。業界認為，伴隨國際半導體供應鏈朝向區域化、多元化發展，晶片大廠陸續強化美國在地生產布局，後段測試供應鏈也跟進調整全球產能配置。

業界指出，美國積極推動半導體製造在地化，除晶圓製造外，封裝測試等關鍵環節亦成為供應鏈完整化的重要一環，京元電此次拍板赴美投資，有助深化與國際大客戶合作關係，提升全球服務能力，並強化長期競爭優勢。

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