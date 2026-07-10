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南科周邊七大開發區推進 431公頃開發案進入區段徵收

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南科台南園區及其周邊特定區發展示意圖。圖／台南市都發局提供
南科台南園區及其周邊特定區發展示意圖。圖／台南市都發局提供

南部科學園區持續擴大發展，帶動高科技產業投資熱潮，也帶動產業用地、住宅及生活機能需求快速成長。台南市政府表示，配合中央推動南科發展，近年持續完成LM區開發、FG區區段徵收，並推動南科A～E、N、O等七大開發區都市計畫及區段徵收作業，同步推進南科園區都市計畫檢討，逐步建構完整的產業發展腹地與宜居生活圈，為台南未來科技產業發展奠定堅實基礎。

市長黃偉哲表示，面對全球半導體及高科技產業快速發展，市府持續超前部署南科周邊土地開發，配合中央推動「台南科學園區特定區計畫第四次通盤檢討」，不僅擴充產業發展空間，也同步完善住宅、商業、教育及公共設施配置，讓產業與城市建設同步成長，打造兼具競爭力與宜居環境的科技新城。

市府指出，「變更台南科學園區特定區計畫（第四次通盤檢討）」已完成發布實施，整合南科一、二、三期發展架構，並導入循環經濟、淨零轉型及永續發展理念，新增13.43公頃資源循環事業專用區，建立園區循環資源利用體系，預估每年可處理約30萬公噸資源物，搭配每日約3萬公噸再生水供應系統，提升園區資源循環及用水韌性，朝2050淨零排放目標邁進。

在南科周邊開發方面，市府表示，LM區已完成開發，FG區已完成區段徵收，A、B、C、D、E、N、O等七大開發區都市計畫也已發布實施，目前正積極辦理區段徵收及相關作業，總開發面積約431公頃，將提供產業、住宅、商業及公共設施等多元土地使用，滿足南科持續成長需求。

其中，緊鄰南科園區西側的A、B區規畫約75公頃產業及產業支援用地，可提供半導體及高科技廠商擴廠、供應鏈及相關服務業進駐，強化產業聚落完整性；D、E區則規畫住宅及產業服務機能，引進金融、保險、零售、餐飲、研發及企業總部等多元服務；N、O區則延續LM及FG區發展成果，完善住宅、商業、學校、公園及公共設施配置，打造完整生活圈。

市府表示，近年透過都市計畫、區段徵收及重大公共建設同步推進，已逐步完成南科周邊整體發展藍圖，不僅擴充高科技產業發展腹地，也同步提升交通、公共設施及生活服務品質，建立「以產業帶動城市、以城市支撐產業」的發展模式。

南科

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