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Kontron 收購案 樺漢朱復銓：收購案及深化合作持續進行

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢董事長朱復銓。聯合報系資料照
樺漢董事長朱復銓。聯合報系資料照

工業電腦大廠樺漢（6414）繼9日簡短回應Kontron執行董事會和監事會收購委員會建議股東不要接受樺漢的收購提案後一事後。10日樺漢董事長朱復銓指出，樺漢科技與Kontron仍將繼續深化合作，收購要約也將繼續進行，具體情況則取決於市場狀況相對於Kontron股價走勢而定。

同時，Kontron公司也發表聲明，表示儘管董事會提出了建議，但公司認為，該建議與深化與樺漢彼此之間戰略關係的期望並無關係，雙方合作關係仍處於高度合作、建設性和互惠互利的情況，並以共同致力於為所有股東創造可持續的長期價值為基礎。

朱復銓董事長與Kontron公司一致認為，樺漢對Kontron的投資，是一項重要的長期策略性股權投資，有望為雙方的合作和未來價值創造帶來巨大機會，兩家公司都看到了巨大的綜效潛力，尤其是在實體AI應用領域，Kontron的產品、技術和工程專長，在加速創新與實體AI成長上，預期將扮演重要角色。

最後，樺漢和Kontron將繼續秉持著「One Team, One Family」的長期堅定夥伴關係，雙方透過「軟硬體融合、智慧加值」，提供全面AI + IoT整合解決方案。Kontron CEO Hannes Niederhauser也從七月起兼任樺漢集團技術長，並在以下三個方面展現深度結合的強大綜效：

一、技術合作：建立共享平台，全面整合研發、製造、供應鏈、IT和人才等資源，協同設計產品，建構具有全球競爭力的製造系統。

二、產品整合：共享全球品牌資源，提升市場認知度與價值定位，並深入推廣產品線至亞太、歐洲、北美等全球市場中心。

三、市場聚焦：結合Kontron在基礎作業系統(Kontron OS)、物聯網軟體和5G網通方面的軟實力，以及樺漢在邊緣AI伺服器、機器人和強固型工業電腦方面的硬體優勢，共同打造實體AI技術平台。

樺漢 樺漢科技

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