友達1000Hz 超高刷新率電競顯示器 獲2026中科創新產品獎

友達（2409）10日宣布，旗下全球首款24吋FHD TN 1000Hz電競顯示器，獲得國家科學及技術委員會頒發「2026年中部科學園區優良廠商創新產品獎」。該產品主要特點為1000Hz刷新率，並兼具低延遲與畫面呈現，目前已與國際電競品牌及系統廠展開合作。

友達顯示科技事業總經理陳建斌表示，隨著AI運算與雲端遊戲發展，電競顯示市場需求持續成長，玩家對速度與畫質的要求也隨之提升。

友達過去相繼推出500Hz與600Hz產品，此次推進至1000Hz，主要是將研發與系統整合能力轉化為產品解決方案，以對接市場需求並協助品牌客戶提升價值。

在技術架構上，該款24吋顯示器採用反應速度較快的TN（Twisted Nematic）超高速液晶技術，具備低延遲與高速像素切換特性。

同時，友達開發出電競雙向驅動技術，透過雙向充電機制縮短液晶像素響應時間，減少因充電不足產生的顯色不均、殘影與畫面撕裂現象，有助於提升第一人稱射擊（FPS）等競技遊戲的畫面流暢度。

視覺表現方面，產品導入動態變頻補償技術，用以抑制刷新率切換時的亮度波動與畫面閃爍；背光則採用直下式LED背光搭配區域調光（Local Dimming）技術，亮度可達600 nits以上，用以強化畫面對比與暗部細節。

針對1000Hz高頻運作需求，友達優化了驅動電路設計以維持訊號穩定，並在成熟製程架構下透過製程最佳化提升元件驅動能力，藉此維持良率與成本效益。目前該產品已完成多項性能驗證與系統整合，進入量產落地階段。