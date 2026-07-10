快訊

分產喬不攏代價大！千萬遺產稅晚繳一個月 多付百萬滯納金

守護迪士尼6年光榮退休！黃金獵犬獲英雄級待遇 「開吃違禁品」萌翻全場

台灣總人口數連30月負成長！新生兒上半年4.6萬 比去年少9千人

友達1000Hz 超高刷新率電競顯示器 獲2026中科創新產品獎

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
友達全球首款24吋FHD TN 1000Hz超高刷新率電競顯示器，兼具超高刷新率、低延遲與高畫質表現，榮獲2026年中科創新產品獎。公司提供
友達全球首款24吋FHD TN 1000Hz超高刷新率電競顯示器，兼具超高刷新率、低延遲與高畫質表現，榮獲2026年中科創新產品獎。公司提供

友達（2409）10日宣布，旗下全球首款24吋FHD TN 1000Hz電競顯示器，獲得國家科學及技術委員會頒發「2026年中部科學園區優良廠商創新產品獎」。該產品主要特點為1000Hz刷新率，並兼具低延遲與畫面呈現，目前已與國際電競品牌及系統廠展開合作。

友達顯示科技事業總經理陳建斌表示，隨著AI運算與雲端遊戲發展，電競顯示市場需求持續成長，玩家對速度與畫質的要求也隨之提升。

友達過去相繼推出500Hz與600Hz產品，此次推進至1000Hz，主要是將研發與系統整合能力轉化為產品解決方案，以對接市場需求並協助品牌客戶提升價值。

在技術架構上，該款24吋顯示器採用反應速度較快的TN（Twisted Nematic）超高速液晶技術，具備低延遲與高速像素切換特性。

同時，友達開發出電競雙向驅動技術，透過雙向充電機制縮短液晶像素響應時間，減少因充電不足產生的顯色不均、殘影與畫面撕裂現象，有助於提升第一人稱射擊（FPS）等競技遊戲的畫面流暢度。

視覺表現方面，產品導入動態變頻補償技術，用以抑制刷新率切換時的亮度波動與畫面閃爍；背光則採用直下式LED背光搭配區域調光（Local Dimming）技術，亮度可達600 nits以上，用以強化畫面對比與暗部細節。

針對1000Hz高頻運作需求，友達優化了驅動電路設計以維持訊號穩定，並在成熟製程架構下透過製程最佳化提升元件驅動能力，藉此維持良率與成本效益。目前該產品已完成多項性能驗證與系統整合，進入量產落地階段。

友達榮獲2026年中科優良廠商創新產品獎，由友達顯示產品開發中心陳善特協理（右）代表受獎。公司提供
友達榮獲2026年中科優良廠商創新產品獎，由友達顯示產品開發中心陳善特協理（右）代表受獎。公司提供

延伸閱讀

華碩旗下ROG無預警推出兩大新品

華碩強打電競 兩新品亮相

日立永大電梯60周年 啟動雙軸轉型、打造智慧建築新價值

大立光上半年獲利破百億 FA本月送樣認證 林恩平：最快2027年量產

相關新聞

研調：iPhone 18 Pro Max成本增 記憶體2奈米晶片等驅動

研究機構出具最新報告，分析指出iPhone 18 Pro Max 物料BOM成本預估增近 300美元，成本增加主要來自高容量記憶體，以及採用2奈米SoC與先進封裝技術。外界普遍預期，蘋果智慧機將率先導入台積電最先進的2奈米製程。

2026 AI應用大展7月底登場 聚焦AI Agent、Edge AI兩大主軸

面對全球AI（人工智慧）應用需求快速成長，GenAI（生成式AI）、AI Agent（AI代理）、Physical AI（實體AI）技術不斷推陳出新，各類語言模型持續升級，推動雲端AI與Edge AI（邊緣AI）運算需求持續成長。調研機構 Gartner研究報告指出，2026年全球IT（資訊科技）支出將上看6.31兆美元，較2026年成長13.5%，帶動全球半導體與IT產業營收持續增加。

彭博：緯穎與銀行洽談15億美元新增貸款 有意在台美擴張業務

彭博資訊引述知情人士說法報導，伺服器大廠緯穎（6669）目前正與銀行洽談一筆15億美元的新增貸款。

南科周邊七大開發區推進 431公頃開發案進入區段徵收

南部科學園區持續擴大發展，帶動高科技產業投資熱潮，也帶動產業用地、住宅及生活機能需求快速成長。台南市政府表示，配合中央推動南科發展，近年持續完成LM區開發、FG區區段徵收，並推動南科A～E、N、O等七大開發區都市計畫及區段徵收作業，同步推進南科園區都市計畫檢討，逐步建構完整的產業發展腹地與宜居生活圈，為台南未來科技產業發展奠定堅實基礎。

Kontron 收購案 樺漢朱復銓：收購案及深化合作持續進行

工業電腦大廠樺漢（6414）繼9日簡短回應Kontron執行董事會和監事會收購委員會建議股東不要接受樺漢的收購提案後一事後。10日樺漢董事長朱復銓指出，樺漢科技與Kontron仍將繼續深化合作，收購要約也將繼續進行，具體情況則取決於市場狀況相對於Kontron股價走勢而定。

友達1000Hz 超高刷新率電競顯示器 獲2026中科創新產品獎

友達（2409）10日宣布，旗下全球首款24吋FHD TN 1000Hz電競顯示器，獲得國家科學及技術委員會頒發「2026年中部科學園區優良廠商創新產品獎」。該產品主要特點為1000Hz刷新率，並兼具低延遲與畫面呈現，目前已與國際電競品牌及系統廠展開合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。