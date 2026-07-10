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Counterpoint：iPhone 18 Pro Max BOM 成本預估增近300美元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

Counterpoint Research 預估，iPhone 18 Pro Max（12GB + 1TB）BOM（物料成本）將較前一代增加近 300 美元。成本增加主因來自高容量記憶體，以及採用 2 奈米 SoC 與先進封裝技術。預料蘋果將透過不同儲存容量版本的差異化定價策略，以平衡成本上升對產品毛利率的影響。

面對整體 BOM 成本上升，Counterpoint Research 資深分析師Shenghao Bai 預期，蘋果可能針對不同儲存容量版本，採取差異化的零售定價策略，而非採用一致的漲價幅度，以平衡各機型的產品獲利能力。

Counterpoint Research 資深分析師Shenghao Bai 表示，隨著AI功能持續導入高階智慧型手機，記憶體、先進製程晶片及封裝技術的重要性將持續提升，相關零組件成本變化，也將成為觀察智慧型手機市場與供應鏈發展的重要指標。

智慧型手機 蘋果

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