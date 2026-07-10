SpaceXAI 推新模型 台鏈補

SpaceXAI攜手AI程式設計新創公司Cursor共同開發的全新人工智慧模型Grok 4.5，主打金融、法律和程式設計的處理能力，展現馬斯克設法縮短和Anthropic和OpenAI等對手差距的企圖心，同時也將助攻緯創（3231）、英業達等相關ODM供應鏈後續訂單動能續衝。

SpaceXAI先前拓展的AI運算基礎設施大量採購輝達GB300打造的AI伺服器，訂單傳出由緯創、英業達等ODM大廠拿下；隨著Grok 4.5將問世，代表新一波AI算力需求將可望隨之衍生，有利於緯創、英業達後續接單動能續衝。

Cursor周三在部落格發文說，Grok 4.5設計目標是「處理困難且長時間執行的任務」，包括軟體工程。這也是許多頂尖AI開發商重點投入的領域。與Cursor先前的模型不同，Grok 4.5的目標更廣泛，涵蓋法律與金融服務等多元工作。文章並提到，Grok 4.5的網路安全防護能力也同步升級。

SpaceXAI表示，Grok 4.5以數萬顆輝達 GB300圖形處理器訓練，重點放在嚴謹的資料篩選、去除重複資料和品質評分。