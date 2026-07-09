華碩強打電競 兩新品亮相

華碩（2357）持續衝刺電競業務，旗下電競品牌ROG玩家共和國正歡慶品牌成立20周年，昨（9）日無預警宣布再推出「ROG Gjallar」旗艦電競Soundbar，以及可高度自定義的「ROG Raikiri II Pro」 PC控制器等兩大新品。

法人看好，隨著新品上市，有望為華碩下半年營收增添新動能。

今年記憶體、CPU等關鍵元件持續缺貨漲價，為確保利潤，各大PC品牌針對終端產品掀起一波漲價潮，相比於競爭對手，華碩因在電競領域布局已久，且由於電競產品線利潤較高，相對能扛住這波漲價風暴。

電競品牌溢價空間可從近期華碩一項產品略窺一二。華碩為慶祝ROG 20周年，推出「ROG Edition 20」DIY大全配限量產品，要價近44萬元，儘管如此，該款產品開賣首日就搶購一空。

華碩共同執行長許先越曾分析，今年首季華碩PC營收仍年增25%，主要受惠高價值產品組合占比提升，包括電競、高階機種、Copilot+ PC以及商用PC等，目前高價值產品占比已接近六成，以全年來看，華碩內部對今年PC業務仍設定相當積極的目標。

以台灣市場來看，華碩今年首季與第2季都曾調整PC價格，到今年5月為止，部分產品與去年第4季的價格相比累計漲幅已接近30%。